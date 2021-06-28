سبب رفض فوز الشطي نشر صور ابنتها "الزين" على السوشيال ميديا وهل تشبهها ؟

فوز الشطي النجمة الكويتية تحدثت عن تفاصيل من حياتها الخاصة وعن ابنتها "الزين" التي رزقت بها مؤخرًا، خلال لقاء مع برنامج "et بالعربي"، وعن سبب حرصها على عدم نشر صور لابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من تشبه ابنة فوز الشطي من والديها؟

فوز الشطي كشفت أن ملامح ابنتها بمثابة خليط من ملامحها وملامح زوجها، وأكدت النجمة الكويتية أنها حريصة على عدم إظهار ملامح ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها في سن صغيرة، لافتة إلى أن ابنتها عندما تكبر تستطيع أن تتخذ قرارا بنفسها سواء بالظهور على مواقع الاجتماعي أم لا.

الظروف الصعبة التي أحاطت بحمل فوز الشطي

فوز الشطي أكدت كذلك أنها لم تقم حفل زفافها في فترة كورونا كما يعتقد البعض، وأوضحت فوز أنها قضت فترة حمل صعبة في ظل العديد من الأحداث التي مرت بها، سواء انتشار فيروس كورونا، أو الزج باسمها في قضية غسيل الأموال الشهيرة -والتي ثبت فيها برائتها لاحقًا- وهو ما أثر سلبًا عليها.

الجدير بالذكر أن فوز الشطي قد احتفلت بقدوم ابنتها في أكتوبر من العام الماضي، وأعلنت الخبر عبر حسابها على انستجرام، فكتبت: "الحمد لله جت بالسلامة بنتي (الزين أحمد الهيدوس) اللهم بارك فيها واجعلها من الذرية الصالحة الحمد لله ٢٤ اكتوبر".

فوز الشطي وابنتها الزين

وأطلقت النجمة فوز الشطي على ابنتها اسم "الزين" كما قدمت اعتذارها لأصدقائها وكل من يرغب في تقديم التهاني بهذه المناسبة في منزلها، بسبب الأوضاع الراهنة والخاصة بفيروس كورونا فكتبت وقتها: "نظرا للظروف الراهنة وحرصا منا على سلامتكم، نعتذر عن استقبالكم، ونستقبل تهنئتكم عبر الهاتف".

في سياق آخر كانت فوز قد ظهرت في أحد البرامج في رمضان الماضي، وحسمت حقيقة مطالبة زوجها لها بالاعتزال، مؤكدة بأن ذلك لم يحدث أبداً، فكشفت بأنها دوت الخليج من وضعت شرطا على زوجها بالموافقة الدائمة لها على عملها بالتمثيل فقالت: "أنا اللي اشترطت على زوجي قبل الزواج أني أكمل في مجال التمثيل وهو لم يمانع بل قال لي إنه سيدعمني في أي شيء أريده".

وحول سبب قلة تواجدها في الأعمال الدرامية خلال الفترة الماضية وعلاقة ذلك بزواجها، أكدت بأنها اتخذت قرارا بأن تشارك فقط في عمل درامي واحد في العام لكي تتمكن من الاهتمام بشؤون طفلتها الزين، وعقبت قائلة: "أشعر بالذنب عندما أتركها وأذهب للتصوير لذلك اتخذت هذا القرار".