أسرة دلال عبد العزيز توحد الدعاء لها وتزايد القلق حول حول وضعها الصحي

دلال عبدالعزيز أثارت حالتها الصحية خلال الساعات الماضية قلق العديد من المتابعين والنجوم وتحديدا بعد نشر أسرة الفنانة المصرية لمجموعة من الأدعية في وقت واحد.

أسرة دلال عبدالعزيز تثير قلق الجمهور حول حالتها الصحية

دنيا وإيمي سمير غانم نشرت كل منهما دعاء عبر حسابهما الرسمي على "انستجرام" يساندان فيها والدتهما دلال عبدالعزيز، وقد أثار ما نشرته النجمتين قلق الجمهور وكذلك زملائهما في الوسط الفني على صحة الفنانة المصرية التي تتواجد في المستشفى منذ أسابيع طويلة من أجل العلاج من المضاعفات ما بعد التعافي من كورونا، وما زاد حالة القلق أن الإعلامي رامي رضوان نشر أيضا نفس الرسالة على حسابه على "انستجرام"، بشكل اعتبره الجمهور رسالة استغاثة وطلب الدعاء للنجمة المصرية.

فكتبت أسرة الفنانة المصرية في رسالتها: "دلال عبدالعزيز اللهم اني أسالك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي دلال عبدالعزيز وتمدها بالصحة والعافية اللهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين اللهم اشفي دلال عبدالعزيز شفاء لا يغادره سقما عوضها خيرا عن كل دقيقة ذاقت فيها الوجع اللهم اشفها يارب اللهم اشفها يارب اللهم اشفها يارب انك علي كل شيء قدير".

رسائل دعم ومساندة واسعة من النجوم لدلال عبدالعزيز

نجوم الوسط الفني ساندوا ودعموا أسرة دلال عبدالعزيز وسمير غانم في هذه اللحظات بعشرات الرسائل والأدعية التي تطلب الشفاء للفنانة المصرية وكان في مقدمة هؤلاء النجوم الفنانة حنان ترك فكتب: "اللهم امين يا شافي يا معافي يارب"، كما علقت كذلك الفنانة سوسن بدر فكتبت: "امين يارب العالمين وربنا يجبر خاطركم إن شاء الله"، كما علق أيضا كل من الفنانة داليا البحيري، وإدوارد، وريهام أيمن، وميرهان حسين، ومنة فضالي، وليلى أحمد زاهر، ورزان مغربي، وسعيد الماروق.

رسالة أسرة الفنانة دلال عبدالعزيز لم تكن الأولى خلال الساعات الماضية حيث نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة لوالدتها دلال عبد العزيز من فترة شبابها، عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وأقلقت الجمهور بتعليقها على الصورة، حيث طلبت الدعاء لها بكثافة بسبب عدم استقرار حالتها الصحية، وقالت إيمي سمير غانم في تعليقها على الصورة:" ارجو الدعاء لامي تعبانة.. يارب"، مما يجعل الرسالة الأخير مصدر قلق بسبب حالة الفنانة دلال عبدالعزيز.

تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية

رامي رضوان الإعلامي المصري وزوج الفنانة دنيا سمير غانم قد نفى في الأيام الماضية أنباء نقل حماته إلى غرفة عادية، وأكد أنها معلومات غير صحيحة، لافتًا إلى أنها نقلت من غرفة العناية المركزة إلى غرفة أخرى في العناية أيضًا، مشيراً إلى أنها لم تتحرك بمساعدة المحيطين بها حتى الآن بحسب ما تردد مؤخرًا، خاصة وأنها سوف تكون مجازفة إذا بذلت أي مجهود في الفترة الحالية، وأضاف رامي رضوان، أن لا يمكن أن توصف حالة دلال عبد العزيز الصحية بأنها تشهد تحسن كبير، وطالب الجمهور بالدعاء لها لأنها لازالت حالتها غير مستقرة حتى الآن وهناك "مطبات" مازالت تحدث في حالتها.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة إيمي سمير غانم، ورامي رضوان، ودنيا سمير غانم على "انستجرام".