صور وفيديوهات حفل زفاف حفيد يوسف شعبان تثير الجدل لهذا السبب !

حفيد يوسف شعبان، عمرو، احتفل بزفافه مؤخرا على فتاة تدعى هايدي داخل أحد الفنادق الكبرى بمصر، حيث تداول الجمهور بعض من الصور والفيديوهات من حفل زفاف الشاب الذي أقيم بعد مرور 4 أشهر من وفاة جده.

حفيد يوسف شعبان يحتفل بزفافه بعد 4 أشهر من وفاة جده

وتصدر اسم الفنان المصري الراحل يوسف شعبان، الترند، بعد انتشار لقطات من حفل زفاف حفيده عمرو على مواقع التواصل الاجتماعي، وعمرو هو ابن سيناي، حفيدة الأميرة فوزية، بنت فؤاد الأول وشقيقة الملك فاروق، وهي الابنة الكبرى للفنان يوسف شعبان.

لقطات مبهجة من حفل زفاف حفيد يوسف شعبان

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات من حفل زفاف حفيد الفنان يوسف شعبان، وظهر فيها خلال لحظة عقد القران، وفي لقطات أخرى وهو يستقبل عروسته ويتسلمها من والدها، وتلقى عمرو التهاني من قبل قطاع كبير من الجمهور الذي أشادوا به واعتبروا أن ملامحه تشبه جده إلى حد كبير وهو ما أثار الجدل بين المتابعين.

ويأتي حفل زفاف عمرو حفيد يوسف شعبان، بعد مرور 4 أشهر من وفاة الفنان المصري الراحل يوسف شعبان، بعد مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بعد فترة من انتهاء تصوير مشاهده في آخر أعماله الدرامية وهو مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

سبب وفاة يوسف شعبان

وكانت زينب ابنة الفنان يوسف شعبان قد أكدت في أكثر من لقاء عقب وفاة الراحل، أن والدها كان يعاني من عدة أمراض قبل وفاته بفيروس كورونا، مثل مرض القلب وغسيل الكلى، وأشارت إلى أن المتاعب تراكمت عليه في النهاية، وقالت إنه أجرى عملية جراحية في السنوات الأخيرة وكان يعاني من ضعف المناعة في الأساس قبل الإصابة بكورونا.

وأوضحت زينب يوسف شعبان أن وفاة والدها بالأساس كانت بسبب فيروس كورونا ولم يقيموا عزاء، وقالت إن الجميع وقف بجانب الراحل في فترته الأخيرة وهاتفه لم يتوقف من سؤال الجميع عنه والدعاء له، وأكدت إنها لن تنسى وقوف الفنانين بجانبهم في هذه الفترة.

