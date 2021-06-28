سفير الاتحاد الأوروبى: دعم مهرجان أسوان يعنى إلقاء الضوء على حقوق المرأة

أعلن الاتحاد الأوروبى فى مصر، دعمه مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة هذا العام، وهو مهرجان الأفلام المصرى الأول المخصص لتناول قضايا المرأة، حيث يلقى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة الضوء على الكثير من القضايا المتعلقة بالمرأة والحق فى تحقيق أقصى إمكاناتها، ويعتبر من الفعاليات الهامة التى يجدد من خلالها المصورون والسينمائيون والممثلون فى الدول المختلفة الحوار حول الدور الهام للمرأة فى المجتمع.

من جانبه قال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر: يتمتع مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة هذا العام بمشاركة كبرى من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى ومن دول منطقة البحر المتوسط، مما يؤكد على الاهتمام الوثيق بهذا المهرجان الخاص والمخصص للمرأة.

وفى إطار أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر يعمل الاتحاد الأوروبى مع مصر على دعم المشاريع والمبادرات التى تعزز من تمكين المرأة والشباب وتحقيق التبادل الثقافى، ولقد أصبحت مساهمتنا فى هذا المهرجان من الأمور الأساسية لخطة عمل الاتحاد الأوروبى بشأن النوع الاجتماعى وجدول الأعمال الجديد لمنطقة البحر المتوسط.

ولفت برجر إلى أنه من خلال دعم الاتحاد الأوروبى يتم القاء الضوء على الأفلام وصناعة السينما التى تتناول حقوق المرأة، وكذلك تم دعم مجموعة من الشابات والشباب خاصًة من محافظة أسوان من خلال توفير دورات تدريبية على استخدام فن صناعة السينما كوسيلة لتعزيز الالتزامات المشتركة.

وسوف يواصل الاتحاد الأوروبى دعمه للشابات والشباب من أجل تحقيق طموحاتهم وذلك من خلال شراكاتنا الاستراتيجية، وللسينما تأثير ملحوظ فى تشكيل معتقدات الأشخاص وقيمّهم وفهمهم للواقع، فمن خلالها نستطيع التأثير على القوالب النمطية التى قد تقف عائقًا أمام تحقيق المرأة لطموحاتها كما هو الحال مع الرجل. وبالتالى يدعم الاتحاد الأوروبى المشاريع التى تعزز من تمكين المرأة والفتيات والتى تتضمن السينما والثقافة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبى فى مصر دعم العام الماضى ورشتى عمل لكتابة السيناريو وصناعة الأفلام، وهذا العام يشارك 210 شابة وشاب من أسوان فى ست ورش عمل تتناول المهارات السينمائية المختلفة. ويدعم الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع معاهد الاتحاد الأوروبى الوطنية للثقافة ورشتى عمل لكتابة السيناريو وصناعة الأفلام. ولقد أنتجت هذه الورش عشرة أفلام والتى سوف تنافس فى المهرجان.

وسوف يُعلن الفيلم الفائز خلال حفل ختام خاص لورش العمل فى 28 يونيو، ولقد شارك فى مارس 2021 قرابة 71 شاب فى الورشتين التى دعمهما الاتحاد الأوروبى لكتابة السيناريو وصناعة الأفلام (39 شابة و32 شابا).

وفى هذه النسخة الخامسة يقوم الاتحاد الأوروبى فى مصر برعاية "مسابقة الأفلام الأورومتوسطية" بالتعاون مع معاهد الاتحاد الأوروبى الوطنية للثقافة فى مصر، وسوف تعرض المسابقة ثمانية أفلام: فيلمين من مصر وستة من أوروبا تمثل النمسا وألمانيا (إنتاج مشترك)، وبلجيكا، وفرنسا، وإسبانيا، والسويد والمملكة المتحدة.

ويمنح الاتحاد الأوروبى جائزة خاصة قدرها 3000 يورو لأفضل فيلم يتناول حقوق المرأة وتمكينها، وسوف تُمنح الجائزة للفائز خلال حفل الختام فى 29 يونيو 2021، وينعقد مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى الفترة من 24 إلى 29 يونيو فى محافظة أسوان للاحتفال بنجاحات المرأة وإنجازاتها وابداعها أمام الكاميرا وخلفها.