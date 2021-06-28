«نثر» تنشر ترجمة عربية للرواية الفارسية الشهيرة «عشق هادئ»

مسقط – العمانية: صدرت في مسقط عن دار نثر للنشر الترجمة العربية لرواية (عشق هادئ) الشهيرة للروائي الإيراني المعروف نادر إبراهيمي (1936- 2008م). تحكي الرواية قصة حب عميقة لمعلم مثقف من الريف يقع في غرام فتاة آذرية مليحة تُدعى (عسل)، قبل أحداث الثورة الإيرانية عام 1979. يُقدم الأستاذ العاشق عبر قوة الحب والأمل نموذجًا عميقا للحب النابض المتجدد لحياته مع زوجته، متجاوزًا كل ما يمكن أن يكدر صفوها ويضعف من وهجها بعد ظهور مشاكل جديدة متصلة بالحياة اليومية الروتينية للزوجين بعد قيام الثورة الإسلامية. تدعم سير أحداث الرواية المشوقة حوارات جذابة، ولغة سهلة متدفقة، وتأملات بالغة العذوبة والرقة، تجعل قارئها يتوقف عندها وتدفعه للتفكير في الدليل الشامل الذي تقدمه الرواية عن إمكانيات العشق الحقيقي الهادئ وقدرته على تجاوز المحن في أكثر الأوقات عصفا بالإنسان وأشدها حلكة، ولعل هذا ما يحتاجه كلّ منا، في هذه اللحظة أكثر من أي وقت مضى. ومما يجدر ذكره أن هذه الرواية هي من أحدث نتاجات الأعمال التي تظهر تباعا من دار نثر العُمانية المهتمة بنشر مختلف أصناف الكتابة الإبداعية.

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