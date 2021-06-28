وزارة الثقافة والرياضة والشباب تقيم مسابقة الشباب للتصوير الضوئي 2021م

مسقط ـ «الوطن»:

استعدادا لمشاركة السلطنة ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب في بينالي الشباب الدولي للتصوير الضوئي في دورته الأربعين والذي ينظمه الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي (الفياب) المزمع اقامته في بلجيكيا هذا العام، تطلق الوزارة مسابقة الشباب للتصوير الضوئي 2021م وتدعو من خلالها الشباب من الفئة العمرية (16 -21 سنة) للمشاركة في المسابقة التي تهدف الى تشجيع المصورين الشباب وصقل مواهبهم الفنية في مجال الفوتوغرافيا العمانية وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الدولية التي تقام للشباب حول العالم . وتشترط المسابقة هذا العام ان تكون الصور المقدمة من تصوير المشارك شخصيا وملتقطة خلال عامي 2020م و2021م ولم يسبق المشاركة بها في المسابقة المحلية السابقة ، كما تقبل الصور الملتقطة بالكاميرات الرقمية والمعالجة رقميا بالألوان او الأسود والأبيض، ولا تقبل الصور الملتقطة بكاميرات الهاتف النقال، ويحق لكل مشارك تقديم 4 صور كحد اقصى وتسمية كل صورة مشارك بها ، وسيتم استبعاد المشاركات غير المطابقة للشروط ، والخادشة للحياء او المخالفة للعادات والقيم الإسلامية مهما بلغت في سماتها الفنية. وستقوم الوزارة بتشكيل لجنة تحكيم محايدة لفرز واختيار الصور الفائزة والمقبولة بالمسابقة، وستعود الصور الفائزة ملكيتها فيما بعد للوزارة مع احتفاظ المصور بالملكية الفكرية، كما ستحظى الصور الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز.

المركز الأول سيحظى بمبلغ 500 ريال عماني، والمركز الثاني بمبلغ 400 ريال عماني، والمركز الثالث بمبلغ 300 ريال عماني، وهناك جائزتان تقديريتان لكل فئة، قيمة كل منهما 100 ريال عماني. تتم المشاركة عبر الموقع الالكتروني www.psocontest.com عن طريق تعبئة جميع البيانات المطلوبة وارفاقها مع الصور الفنية بجودة لاتزيد عن 1980 بكسل ولا تقل عن 1080 بكسل في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2021م ولن تقبل أي مشاركة من بعد هذا التاريخ.