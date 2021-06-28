فيديو شقيق ياسمين عبد العزيز بعد تصالحه مع أحمد العوضي: "الناس وقعوا بيننا"

وائل عبد العزيز شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز كشف كواليس تصالحه مع الفنان أحمد العوضي زوج شقيقته بعد فترة طويلة من الخلافات التي نشبت بينهما عقب ارتباط ياسمين والعوضي.

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف سر تصاعد أزمته مع أحمد العوضي في السابق

وائل عبد العزيز أكد في لقاء مع برنامج "ET بالعربي" أنه تواصل هاتفيًا مع الفنان أحمد العوضي مؤخرًا، وتحدثا عن التفاصيل التي تسببت في الخلاف، وقررا الصلح وإنهاء كل الأزمات المثارة بينهما.

وائل عبد العزيز أكد كذلك أن سبب اشتعال الأزمة بينه وبين زوج شقيقته، هو وجود عدد من المقربين منهما الذين تسببوا في زيادة الفجوة والخلافات بينهما، مشيرًا إلى أنه يرى شقيقته في أسعد حالاتها حاليًا، وأن السبب في ذلك هو وجود أحمد العوضي في حياتها.

وائل عبد العزيز يواصل الاعتذار لشقيقته

وأضاف وائل عبد العزيز عن شقيقته وزوجها: "ربنا يكرمهم ويوفقهم في حياتهم، وهي مادام سعيدة يبقى السبب في دا أحمد العوضي وهي مبسوطة وهو مبسوط ودا المهم، كما واصل الاعتذار لشقيقته مرة أخرى وتابع: "أنا بعتذر لياسمين مرة تانية قدام الناس وربنا يكرمها وينجحها في حياتها وتفضل نجمة وتمتعنا بشغلها".

تصالح شقيق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وكان وائل عبد العزيز قد نشر مؤخرًا عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه بزوج شقيقته الفنان أحمد العوضي لأول مرة بعد أن قام الأول بالهجوم على الأخير بعد أنباء زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأكد وائل عبد العزيز أنه قد تجاوز الماضي مشيرا أن ما يجمعه مع أحمد العوضي الآن محبة جاءت بعد خلاف حاد، كما طلب منه كذلك أن يكون حريصا على شقيقته فكتب وائل: "حمد لله على السلامة يا عوضي لا محبة إلا بعد عداوه، وخد بالك من وحش الكون وعلى الله حكايتنا كلنا".

أحمد العوضي حتى الآن لم يعلق على الصورة التي نشرها شقيق زوجته، بينما تفاعل العديد من المتابعين مع صورتهما التي نشرها وائل عبد العزيز الذي قد أثار جدلا واسعا بعدما نشر أكثر من تعليق يهاجم فيه ارتباط شقيقته بالفنان أحمد العوضي قبل فترة، لكن تعرض وائل عبد العزيز بعد تصريحاته لهجوم من قبل محبي الفنانة المصرية والذين طلبوا منه عدم تدخله في حياتها الشخصية، ليعود بعد ذلك ويقدم اعتذاره لشقيقته عبر حسابه على "انستجرام"، كما طلب في رسالة أخيرة نشرها أن تغفر له تصريحاته السابقة فكتب: "بتأسفلك لو في يوم صدر مني شيء غلط كان بنزعة الأخوة مش اكتر".