ميريام فارس تنشر لقطات جديدة من كواليس كليب "غدارة يا دنيا".. بالصور

ميريام فارس بعد النجاح الذي حققه فيديو كليب "غدارة يا دنيا" والذي اطلقته منذ أيام عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، عادت لتنشر بعض من الصور الخاصة بالكليب لأول مرة.

صور جديدة لميريام فارس من فيديو كليب "غدارة يا دنيا"

ميريام فارس نشرت عبر حسابها على "فيس بوك" بعض الصور الحصرية لها التي التقطت أثناء كواليس تصوير فيديو كليب "غدارة يا دنيا"، الفنانة اللبنانية وعدت كذلك الجمهور بمزيد من الصور والفيديوهات الجديدة خلال الفترة القادمة، الصور التي ظهرت فيها ميريام فارس كانت بالأبيض والأسود وكشفت الحالة التي سيطرت عليها أثناء التصوير وعلقت النجمة اللبنانية على الصور التي قامت بنشرها، كما تفاعل الجمهور بشكل واسع معها بعدما ظهرت وهي تواجه بعض لحظات الضعف والتردد التي مرت بها.

نجاح كبير لأغنية "غدارة يا دنيا" للنجمة ميريام فارس

ميريام فارس قد أطلقت في الأيام الأولى من شهر يونيو الجاري فيديو كليب "غدارة يا دنيا" والأغنية من كلمات رولا فارس، وألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش، وتعتبر الأغنية دوت الخليج جزء من الفيلم الوثائقي "الرحلة" الذي طرح في نفس الوقت عبر منصة "نتفليكس" هو العمل الذي يتناول رحلة ومعاناة الفنانة اللبنانية أثناء الحجر المنزلي بسبب أزمة فيروس كورونا، وقد حققت أغنية "غدارة يا دنيا" أكثر من 7 ونصف مليون مشاهدة على القناة الرسمية للفنانة اللبنانية منذ طرحها.

ميريام فارس كشفت لأول مرة من خلال الفيلم عن تعرضها للإجهاض وفقدانها لجنينها في عام 2017، كما أوضحت أن هذه الأزمة جعلتها تعيش مرحلة من الاكتئاب نتج عنها إيقاف جميع نشاطاتها الفنية لدرجة جعلتها تعتزل جميع من حولها، وتعدى هذه دوت الخليج المرة الأولى التي تكشف الفنانة ميريام فارس عن ذلك.

"الرحلة" يرصد تفاصيل الأزمات التي مرت بها ميريام فارس

فيلم "الرحلة" للفنانة ميريام فارس كشف كذلك عن أصعب اللحظات التي مرت عليها بعد انتشار فيروس كورونا، وقالت ميريام فارس: "سنة 2020 وضعتنا أمام اختبارات كبيرة حرمتني بأن ألتقي بالأشخاص الذين أحبهم سرقت مني حريتي والشغف والحماس الذي كنت أشعر به بمجرد أن أقف على المسرح"، وحرصت ميريام فارس على التعليق على النجاح الذي حققه الفيلم بعد فترة وجيزة من عرضه، حيث نشرت مقطع من الفيلم عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت عليه بقولها: "بشكركن كتير لأن بـ24 ساعة وصلتوني إني كون ضمن لائحة الأكثر شهرة ولائحة أهم 10 أعمال على منصة نتفليكس العالمية".

الصور المأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة ميريام فارس على "انستجرام".