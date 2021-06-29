نانسي عجرم وأنغام ووائل كفوري أبرز نجوم حفلات صيف جدة 2021

مفاجآت حفلات صيف جدة 2021 لم تنته بعد، وأعلنت شركة "بنش مارك" السعودية عن ملامح خطتها لحفلات صيف جدة 2021، وكذلك حفلات عيد الأضحى المقبل، والتي ستضم أبرز نجوم الغناء العرب وعلى رأسهم أنغام ووائل كفوري ونانسي عجرم وغيرهم.

أبرز نجوم حفلات صيف جدة 2021

وشوقت شركة "بنش مارك" الجمهور السعودي اليوم للحفلات المقبلة في صيف جدة 2021، وذلك بعد سلسلة من الحفلات الجماهيرية والافتتاحية الناجحة وعلى رأسها حفل الفنان عمرو دياب وحفل محمد حماقي مؤخراً في جدة، وأعلن محمد زكي حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة، عن ملامح خريطة حفلات صيف جدة هذا العام، وقال في تصريحات له مع برنامج "إي تي بالعربي" إنهم سينظمون 13 حفلة جماهيرية جديدة خلال موسم الصيف.

نانسي عجرم وأنغام في موسم حفلات صيف جدة

وقال محمد زكي حسنين في تصريحاته إنهم تعاقدوا مع عدد من أبرز نجوم الغناء العرب لإحياء حفلات في الفترة المقبلة بجدة، وكشف عن التعاقد مع 10 مطربين من بينهم الفنانة أنغام ونانسي عجرم ونوال الكويتية ووائل كفوري، وشوق الجمهور لبقية الأسماء المشاركة في موسم الحفلات الصيفية، وأضاف إنه ستقام حفلة كل أسبوع طوال موسم الصيف، ومن المتوقع ان تستمر لما بعد موسم الصيف في احتفالات اليوم الوطني.

محمد عبده وماجد المهندس في حفلات صيف جدة

ونظمت شركة "بنش مارك" مؤخراً عدة حفلات في جدة، وبدأتها بحفل الفنان عمرو دياب في افتتاح موسم حفلات الصيف، ومن بعده حفل الفنان محمد حماقي في "جدة سوبر دوم"، ووعد أيضاً الرئيس التنفيذي للشركة بتقديم مجموعة من المواهب الفنية السعودية خلال الحفلات بعد مشاركة الفنانة الشابة زينة عماد في حفل محمد حماقي، والتي لاقت مشاركتها تفاعل كبير من الجمهور في الحفل وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.

ويستعد عدد من النجوم لإحياء حفلات في الفترة المقبلة في جدة من تنظيم "بنش مارك" وبرعاية الهيئة العامة للترفيه، وعلى رأسهم الفنان ماجد المهندس في حفل يوم الجمعة المقبل في سوبر دون جدة، وكذلك حفل للفنان محمد عبده في يوم الخميس الموافق 8 يوليو المقبل.