أول ظهور بالفيديو لحسام حبيب مع شيرين عبد الوهاب بعد ضجة التسجيل المسرب:"ربنا اختارنا لبعض"

حسام حبيب رد لأول مرة على أزمة التسجيل المتداول حول خلافاته مع شيرين عبد الوهاب، ونشر فيديو له من المنزل مع شيرين وابنتها، ووجه رسالة للجمهور واستعرض رومانسيته مع زوجته رداً على الشائعات.

أول رد من حسام حبيب على أزمة التسجيل المسرب

ونشر الفنان حسام حبيب فيديو على حسابه الرسمي بانستقرام وعلق عليه قائلاً:" تعليقي على اللي بيتقال"، ورد لأول مرة على ضجة التسجيل المسرب في الفيديو الذي ظهر به مع شيرين عبد الوهاب وابنتها، وذلك في أول ظهور لهما بعد الضجة المثارة على مواقع التواصل، وسخر حسام حبيب في الفيديو من الشائعات المتداولة قائلاً:"إيه رأيكوا فيا وانا بضحك على شيرين؟ وواخد الكريديت كارد بتاعتها؟ بكرة بقى هنعملكو فيديو من المحكمة".

أول ظهور لحسام حبيب مع شيرين بعد ضجة التسجيل المتداول

وأتهم حسام حبيب عدد من الأشخاص بالسعي إلى انتهاك شيرين عبد الوهاب واستغلالها، ووصف بعضهم بأقرب الناس إليهما، وأنهم يريدون الإيقاع بينهما والتأثير على علاقتهما، خاصة إنه ساعد شيرين في فهم حقوقها، وأكد أن شيرين لديها شركة تدير أعمالها وليس له علاقة بها، وقال إن شيرين لا تحتاج لمن يصدر لها أوامر أو ان يوجهها، لأنه تزوجها وهي أنجح مطربة في المطربة العربي، وأشار إلى انها أنجح منه وأقدم في مجال الغناء، واعتبر اتهامه بالتدخل في أعمالها تقليلاً من نجوميتها وأهميته ومشوارها الفني الطويل.

وقال حسام حبيب في الفيديو أنه دائماً يقول لشيرين أن الله أختارهما لبعضهما، ووعد الجمهور بسماع أعمال جديدة لشيرين في الفترة المقبلة ستنال اعجابهم وسيقدرون فترة الغياب لأنها لم تكن تضيع وقتها مؤخراً، واختتم حسام حبيب تصريحاته في الفيديو مهدداً باللجوء إلى القضاء ضد الأشخاص الذين يحاولون الإساءة إليهما والتدخل في حياتهما الخاصة مهما كان صلة قرابتهم لهما، ووجه الشكر لعدد من الأشخاص الذين دافعوا عنه ووقفوا بجانبه في الأزمة الأخيرة.

شيرين تدافع عن زوجها حسام حبيب

وكانت شيرين عبد الوهاب قد نشرت تسجيل صوتي لها اليوم رداً على أزمة التسجيل المتداول، وأشادت بزوجها حسام حبيب ودوره في حياتها وبعلاقتها به، وقالت:"عايز اتطمن كل الناس اللي بتحبني ان انا بخير ومفيش أي نوع من أنواع الخطر عليا وعلى حياتي.. حسام جوزي اللي انا معاشراه ده انسان من انضف رجال الدنيا وانسان محترم ومتربي وبيحبني أكتر من نفسي"، وأشادت شيرين عبد الوهاب بأسرة زوجها حسام حبيب ووالدته، وطلبت من الجمهور الدعاء لهما بالذرية الصالحة، وقالت إن حسام حبيب إنسان نقي ونظيف، وأن الله وضع حسام في طريقها في وقت كانت منكسرة ومدمرة، وأشارت إلى انها لن تقبل بالحديث بسوء عنه، وأكدت:"الناس اللي زيه مبقوش موجودين.. راجل مفيش منه خلاص".