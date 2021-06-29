أنغام تدعم شيرين عبد الوهاب بعد رد الأخيرة على أزمة التسجيل المتداول: "بنت الأصول"

أنغام حرصت على توجيه رسالة دعم إلى زميلتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد تصدر الأخيرة لاهتمامات الجمهور على مواقع التواصل بعد ردها اليوم بتسجيل صوتي على أزمة التسجيل المتداول حول علاقتها بزوجها الفنان حسام حبيب.

أنغام توجه رسالة إلى شيرين عبد الوهاب

وتلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب دعم كبير من الجمهور على مواقع التواصل في اليومين الماضيين، بعد أزمة التسجيل الصوتي المتداول، والذي أخرج شيرين عن صمتها، وجعلها تنشر رد صوتي منها على حسابها بتويتر، كشفت به حقيقة الأمر ووجهت رسالة للجمهور ودافعت عن زوجها الفنان حسام حبيب، وتلقت أيضاً شيرين عبد الوهاب عدة رسائل دعم من أصدقائها النجوم وعلى رأسهم الفنانة أنغام.

أنغام تدعم شيرين عبد الوهاب بعد أزمة التسجيل المتداول

ونشرت الفنانة أنغام صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب على حسابها بموقع تويتر، وحرصت على توجيه رسالة دعم إليها بعد أزمة التسجيل المتداول، وبعد رد شيرين اليوم عليه، وقالت أنغام في رسالتها إلى شيرين:" بنت الأصول ومتربية على الأصول.. شيرين عبد الوهاب"، وأشاد الجمهور بالعلاقة الطيبة التي تجمع أنغام بشيرين، وأشادوا بحرص أنغام على دعم زميلتها في عدة مناسبات وأزمات سابقة قبل أزمة التسجيل المتداول.

وسبق أنغام عدد من النجوم الذين عبروا عن تضامنهم وتعاطفهم مع شيرين عبد الوهاب بعد التسجيل المتداول، ووجهوا لها عدة رسائل دعم، ومن بينهم الفنانة نوال الزغبي والتي نشرت تغريدة على حسابها بتويتر قالت بها:" كلنا شيرين عبدالوهاب الفن الأصيل والقلب الأبيض، بتلبقلا الحياة الحلوة منحبك كتير والله دائما معك".

شيرين عبد الوهاب تدافع عن زوجها حسام حبيب

ونشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تسجيل صوتي لها اليوم رداً على أزمة التسجيل المتداول، وأشادت بزوجها حسام حبيب ودوره في حياتها وبعلاقتها به، وقالت:"عايز اتطمن كل الناس اللي بتحبني ان انا بخير ومفيش أي نوع من أنواع الخطر عليا وعلى حياتي.. حسام جوزي اللي انا معاشراه ده انسان من انضف رجال الدنيا وانسان محترم ومتربي وبيحبني أكتر من نفسي"، وأشادت شيرين عبد الوهاب بأسرة زوجها حسام حبيب ووالدته، وطلبت من الجمهور الدعاء لهما بالذرية الصالحة، وقالت إن حسام حبيب إنسان نقي ونظيف، وأن الله وضع حسام في طريقها في وقت كانت منكسرة ومدمرة، وأشارت إلى انها لن تقبل بالحديث بسوء عنه، وأكدت:"الناس اللي زيه مبقوش موجودين.. راجل مفيش منه خلاص".