سعد لمجرد يعلن مفاجآته في موسم الصيف ويشوق الجمهور بمقطع من أغنيته مع صابر الرباعي

سعد لمجرد يبدو أنه يجهز لأكثر من أغنية وعمل في موسم الصيف الحالي، واعلن اليوم عن أولى مفاجآته في موسم الصيف، في الوقت الذي شوق به صابر الرباعي الجمهور لأغنيته مع سعد لمجرد.

سعد لمجرد يعود بدفعة أعمال غنائية في موسم الصيف

وشوق الفنان سعد لمجرد الجمهور لأعماله الغنائية الجديدة، ونشر أكثر من صورة له على حسابه بانستقرام من كواليس الكليب الجديد الذي يحضر له من فرنسا، ووعد الجمهور بسماع ورؤية عمل مختلف وجديد، وخطف الأنظار أيضاً بسبب جلسة التصوير التي خضع لها في كواليس الكليب والتي استعرض بها إطلالته الجديدة، وكشف عن عنوان الأغنية الجديدة التي يحضر لها "انتي حياتي"، ومن المتوقع ان يطرحها خلال أيام.

صابر الرباعي ينشر مقطع من أغنيته مع سعد لمجرد

ولا تعتبر أغنية "انتي حياتي" الأغنية الوحيدة لسعد لمجرد في موسم الصيف الجاري، إذ أعلن عن تجهيزه لعدة أغاني في الفترة الأخيرة ومن بينها أغنية "السهرة صباحي" مع صابر الرباعي وريدوان، وشوق الفنان صابر الرباعي الجمهور للأغنية التي تجمع الثلاثي لأول مرة، وقال إنهم يخططون لطرحها في أقرب وقت، لكي تصبح مفاجأة للجمهور، ونشر صابر الرباعي مقطع من الأغنية مع ريدوان على مواقع التواصل قبل طرحها.

وكشف الفنان صابر الرباعي في تصريحات له مع برنامج "إي تي بالعربي" عن تفاصيل وكواليس الأغنية، وقال إن الأغنية بها أكثر من لغة ومن لون موسيقي، فيغني ريدوان باللغة الإنجليزية، وهو سيغني باللغة العربية وسعد لمجرد سيغني راب بها، وشوق الجمهور لهذا المزيج الجديد في الأغنية، مشيراً إلى أن كل منهم قدم الجزء الخاص به بإحساسه المختلف، في إطار موسيقي عالمي، وعبر عن تفاؤله الكبير لنجاح الأغنية في موسم الصيف.

سعد لمجرد في فرنسا

ويتواجد الفنان سعد لمجرد هذه الأيام في فرنسا، وسجل الجزء الخاص به في أغنية "السهرة صباحي" من فرنسا، بجانب تصوير فيديو كليب أغنية "انتي حياتي"، وكان سعد لمجرد قد أعلن عن عدة أعمال له في الفترة المقبلة، ومن بينها أغنية باللغة الأسبانية وأخرى باللهجة الإماراتية وغيرها من الأعمال الجديدة، وكانت آخر أعماله في أغنية دينية منذ شهر بعنوان "نادي يا الله".