شاهد.. أحمد زاهر يحتفل بتخرج ابنتيه وليلى تغني أمام الأهرامات

احتفل الفنان أحمد زاهر بتخرج ابنتيه ليلى وملك من الثانوية في حفل كبير أقيم في منطقة الأهرامات، وتواجد مع زوجته هدى لتهنئتهما والتقاط الصور مع أصدقائهما.

ونشر أحمد زاهر على حسابه بتطبيق انستجرام، مجموعة من الصور مع زوجته وابنتيه وطلاب المدرسة، كما شارك متابعيه بفيديو لابنته ليلى وهي تغنى احتفالا بتخرجها.

وعلق أحمد زاهر على الصور قائلا:" بناتي اتخرجوا النهاردة.. حالة غريبة أول مرة أحس بيها.. مشاعر كتير متلخبطة فرح و سعادة وفخر وخوف علي بكره ودموع مهو احنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه.. أحاسيس كتيرة ومع بعض مره واحدة".

واستطرد أحمد زاهر قائلا:"بس بجد كنت طاير من الفرح الحمدلله والشكر لله علي كل السعادة اللي كنت فيها الحمدلله علي تخرج ملك وليلي وعقبال منى ونور وربنا يفرحكم كلكم بولادكم.. ملك وليلي بحبكم أوي وفخور بيكم قد الدنيا كلها".

غنت ليلى أحمد زاهر من أمام الأهرامات احتفالا بتخرجها بمشاركة زملائها وتشجيع أسرتها أغنيتين الأولى باللغة الإنجليزية وهي أغنية Never Enough للمغنية الأمريكية لورين ألريد، والثانية هي سقفة لرامي جمال.

تبلغ ليلى أحمد زاهر من العمر 17 عاما، فيما تكبرها شقيقتها ملك بعام واحد، وعرف عنهما التقرب الشديد لبعضهما وظهورهما سويا في المناسبات بصورة مستمرة.