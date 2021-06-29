مقهى يُدخلك إلى أجواء كتاب فكاهي
في أحد المقاهي الروسية المزخرفة يختلط على الناظر ما إذا كانت الحياة تحاكي الفن أو الفن يحاكي الحياة. فتصميم المقهى الداخلي يقلد عالم الرسوم المتحركة ثنائي الابعاد، حيث يمكن للزبائن الدخول الى صفحات كتاب فكاهي بالأبيض والاسود ليصبحوا جزءاً من عالم الفن في المقهى.
تتضمن التصاميم ثنائية الابعاد للمقهى الروسي قططاً ونبتة الصبار وحتى ملابس غسيل معلقة لتجف على سلك وبيانو بالحجم الكامل، كل ما يشكل خلفيات مثالية لعمليات التقاط الصور التي يستحقها موقع "انستغرام".
وينقل موقع "غوود نيوز الكندي" عن مبتكر ومالك مقهى "بي دبليو"، سولون، قوله إن الناس يقصدون المكان لالتقاط صور غير العادية".
يقع المقهى في موقعين في موسكو وسان بطرسبورغ، لكنه ليس المكان الوحيد الذي يقدم لمحبي الخيال تجربة طعام مماثلة. ففي سيول هناك مقهى "يونام-دونغ" حيث يعود للزبائن وضع "الرسوم المتحركة" في أجواء القهوة، ومقهى آخر في اليابان "2دي كافيه" والذي يضع الزبائن في أجواء كتاب روسم كرتونية.
وهذا التداخل "المرن" للأبعاد "مع رسوم كرتونية" يشكل جزءاً مألوفاً من مشهد الثقافة الشعبية لكل من بلغ سن الرشد في الثمانينات، وفقا ل "غوود نيوز"، لا سيما في كليب أغنية "تايك أون مي" التي كان يجري تكرارها باستمرار على القناة التلفزيونية الموسيقية "إم تي في"، وهي تمزج قصة حب لرسوم كرتونية مع بشر من العالم الحقيقي. وكالات
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