يسرا تنعي أنسي ساويرس بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة يسرا رجل الأعمال أنسي ساويرس الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 91 عاما. وكتبت يسرا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : فقدنا اليوم رمزا من رموز رجال الأعمال العظيمة في مصر والوطن العربي، رجل صاحب قلب و عقل و رؤية عظيمة، كان أكثر الناس محب لوطنه ... خالص العزاء للسيدة يسرية لوزة و الأبناء نجيب و سميح وناصف ساويرس في وفاة والدهم رجل الأعمال السيد أنسي ساويرس.. تغمده الله برحمته وألهمهم جميعا الصبر والسلوان.

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