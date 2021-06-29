عابد فهد يجسد شخصية جمال باشا فـي سنوات الحب والرحيل «سفربرلك»

مسقط ـ «الوطن»:

بدأ الفنان السوري عابد فهد تصوير مسلسله الجديد (سنوات الحب والرحيل «سفربرلك») والذي يجسد فيه دور القائد التركي (جمال باشا السفاح)، والعمل من اخراج المخرج السوري الليث حجو. وكان من المفترض ان يشارك المخرج الراحل حاتم علي في اخراج العمل، لكن جاءت الوفاة المفاجئة، فلم يكتب للمشروع الظهور على يد حاتم علي. ويذكر أن المسلسل حمل في البداية مسمى (سفر برلك) قبل أن يتم تعديل الاسم إلى (سنوات الحب والرحيل). وشارك في كتابة العمل الذي تنتجه (إم بي سي) عدد من الكتاب، من بينهم أجانب، ومعهم عمرو علي، نجل الراحل حاتم علي. ويتناول العمل فترة (السفر برلك) وصدور فرمان النفير العام (الخدمة العسكرية الإلزامية) التي أصدرها السلطان العثماني محمد الخامس عام 1914عند دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب دول المحور. العمل دراما اجتماعية ولن تغييب عنه التفاصيل الرومانسية حيث ستتناول حياة أربعة شبان هم أبطال العمل وهم الفنان السعودي عبد الرحمن اليماني والسوري أنس طيارة واللبنانيان وسام فارس وبيو شيحان. وسيتم تصوير القسم الأكبر من العمل في مصر بينما القسم المتبقي سيتوزع بين سورية ولبنان. وسبق لعابد فهد أن انضم رسمياً لبطولة مسلسل (شتي یا بيروت) من تأليف بلال شحادات وإخراج إيلي سمعان وإنتاج شركة (الصباح إخوان). يشار أن عابد فهد أنهى مؤخرا تصوير مسلسل (السنونو) إلى جانب النجم ياسر العظمة ومن المتوقع عرضه قريبا.

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