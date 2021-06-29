«باني العز» أغنية وطنية تعكس حب السلطنة والسلطان

تحاكي الحضارة العمانية الأصيلة

مسقط ـ «الوطن»:

أنهى الملحن العماني شادي الزدجالي أعمال العمل الوطني الفني القادم (باني العز)، وهو عبارة عن أغنية وطنية خالصة ستواكب أفراح السلطنة المقبلة، من ألحانه وكلمات الشاعر طلال المعولي. الأغنية الوطنية التي قامت بتأديتها الفنانة الواعدة حوراء الهنائية وفي التوزيع الموسيقي رائد الفارسي، تجسد الولاء والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وما تحقق على هذه الأرض الطيبة من إنجازات تنموية متعددة، خلال السنوات المنصرمة، فهي تحاكي الحضارة العمانية الضاربة في عمق التاريخ وأبجدياتها، وحاضرها المشرق، وتعكس طبيعة إنسان عمان الهادئة المحبة للسلام والوئام، ومحبته الصادقة لكل شبر على هذه الأرض الطيبة. الملحن شادي الزدجالي عبر عن سعادته البالغة لإنجاز هذا العمل الوطني الذي سيرى النور قريبا في وسائل الإعلام المحلية، وقال إن ذلك لم يتحقق إلا بجهود الشباب المخلصين الذين ثابروا واجتهدوا لأن يكون هذا العمل الوطني الاستثنائي على أكمل وجه، ويأمل الزدجالي أن تكون لهذه الأغنية ذلك القبول عند المحبين للكلمة الراقية واللحن المغاير بعد بثها وإيصالها للمستمع في السلطنة. من جانبها أشادت الفنانة حوراء الهنائية بتعاونها الفني مع المخرج شادي الزدجالي والشاعر طلال المعولي والموسيقي رائد الفارسي، الذين قدموا لها نموذجا وطنيا تأمل أن يكون حاضرا بالصورة المشرفة خلال بثه في وسائل الإعلام العمانية في القريب العاجل، وأوضحت أن هذا العمل الوطني لهو شرف عظيم، خاصة وأن العماني يتغنى بأرضه الشامخة وسلطانها المفدى حفظه الله ورعاه وما تحقق لعمان منذ عقود ماضية، وبلا شك سيكون بداية لانطلاقة ستمهد للكثير من النجاحات المقبلة.