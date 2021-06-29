مي حريري تعلن إصابتها بالسلالة الهندية من فيروس كورونا رغم تلقيها اللقاح

مي حريري الفنانة اللبنانية أعلنت مؤخرًا إصابتها بفيروس كورونا، وتحديدًا بالسلاسة الهندية التي انتشرت مؤخرًا في عدد من الدول، وذلك خلال إقامتها في لندن.

مي حريري تعلن إصابتها بفيروس كورونا

مي حريري أوضحت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها أصيبت بالسلالة الهندية لفيروس كورونا، كما أنها عانت مع أعراض صعبة مؤخرًا، وحرصت الفنانة اللبنانية على طمأنة الجمهور على حالتها الصحية من خلال تسجيل صوتي لبرنامج "ET بالعربي".

مي حريري تصاب بالسلالة الهندية لفيروس كورونا رغم تلقيها اللقاح

وأكدت مي حريري في التسجيل الصوتي، أنها أصيبت بفيروس كورونا بعد مرور أسبوع فقط من تلقيها اللقاح، لافتة إلى أنها تمر بأعراض صعبة الآن، وهو ما بدا واضحًا على صوتها، حيث كانت متعبة، وحرص عدد من متابعيها على الدعاء لها بالشفاء العاجل، وطالبوها بأن تطمئنهم على حالتها أولًا بأول.

وتحرص مي حريري على مشاركة الجمهور على انستجرام بلقطات من تفاصيل حياتها الخاصة، لكنها لم تنشر أي صور أو فيديوهات جديدة عبر حسابها منذ أسبوعين، وهو ما جعل البعض قلقًا عليها، قبل أن تعلن إصابتها بفيروس كورونا مؤخرًا.

مي حريري وانفجار مرفأ بيروت

الجدير بالذكر أن مي حريري كانت قد انضمت خلال العام الماضي إلى قائمة النجوم الذين تعرضوا للإصابة إثر انفجار مرفأ بيروت في لبنان، حيث كشفت وقتها عن نقلها إلى المستشفى لإصابتها في انفجار بيروت، وتداول الجمهور صوراً لها وهي على جهاز التنفس الصناعي في المستشفى.

وأكدت الفنانة اللبنانية حينها في تصريحات إعلامية أنها نجت من الموت بعد انفجار بيروت وتدمر منزلها، وغادرت المستشفى بعد تلقيها العلاج وكشفت عن سفرها إلى لندن لاستكمال العلاج، قم عادت بعد ذلك لممارسة حياتها بشكل طبيعي.