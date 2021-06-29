دنيا سمير غانم تحيي ذكرى الأربعين لوالدها الراحل برسالة مؤثرة: "وحشتني يا حبيبي"

دنيا سمير غانم حرصت على إحياء ذكرى مرور 40 يومًا على رحيل والدها الفنان المصري سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا إثر تداعيات إصابته بفيروس كورونا.

دنيا سمير غانم تحيي ذكرى الأربعين لوالدها الراحل

دنيا سمير غانم نشرت عبر حسابها على انستجرام صورة مبهجة لوالدها الراحل، وحرصت على إحياء ذكرى الأربعين برسالة مؤثرة وجهت الشكر من خلالها لكل متابعيها وأصدقائها الذين حرصوا على مساندتها ودعمها دوت الخليج وأسرتها طوال الفترة الماضية.

رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم لمن ساندوها في محنتها

دنيا سمير غانم كتبت في تعليقها على الصورة: "وحشتني يا بابي يا حبيبي، ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب.. بشكر كل الناس اللي بتدعي لنا وهفضل أشكرهم طول عمري على حبهم ومساندتهم لينا.. نسألكم الدعاء والفاتحة.. اليوم الـ40.. سمير غانم".

ولاقت تدوينة دنيا سمير غانم تفاعل قطاع كبير من متابعيها وأصدقائها، الذين تمنوا الرحمة للراحل، والشفاء العاجل لوالدتها دلال عبد العزيز التي مازالت ترقد بالمستشفى منذ حوالي شهرين ومن بين هؤلاء النجوم درة زروق وهنا الزاهد وليلى أحمد زاهر وروجينا وأمل عرفة وآخرين.

دنيا سمير غانم في أول مشاركة فنية لها بعد وفاة والدها

وكانت أسرة دلال عبدالعزيز قد أثارت القلق حول الوضع الصحي للنجمة المصرية مؤخرًا، بعدما نشرت كل من دنيا وإيمي سمير غانم والإعلامي رامي رضوان، دعاء موحد تمنوا من خلاله الشفاء العاجل للفنانة القديرة.

في سياق آخر كانت دنيا سمير غانم قد غابت عن حفل افتتاح المهرجان، حيث كان من المقرر تكريمها إلا أنها اعتذرت عن الحضور نظرًا للظروف التي تمر بها أسرتها، بعد وفاة والدها الراحل سمير غانم، ومرض والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، لكن الفنانة المصرية حرصت على الظهور ضمن الحفل الذي أقيم الخميس الماضي، من خلال مقطع فيديو مصور مسبقًا ووجهت الشكر من خلاله لإدارة المهرجان على تكريمها، ويعتبر ذلك أول مشاركة فنية لها منذ وفاة سمير غانم.

وعبرت دنيا عن مدى حزنها لعدم قدرتها على الحضور بسبب الظروف التي تمر بها الأسرة، وقالت: "بشكر مهرجان أسوان وبعتذر عن عدم حضوري لظروف كلكم عارفينها لكن انا موجودة مع ماما في المستشفى ومش بقدر أسيبها"، وأضافت: "بشكر كل حد وقف جنبنا في الظروف الصعبة دي لأن دعائكم أكتر حاجة قوتنا.. بشكركم من قلبي وربنا يخليكم ليا، وبهدي التكريم دا لأغلى اتنين في حياتي.. بابا وماما".