شيماء هلالي ترزق بمولودها الأول "آدم".. بالصورة

شيماء هلالي، الفنانة التونسية ونجمة برنامج "ستار أكاديمي"، استقبلت اليوم طفلها الأول "آدم" بعد ما يقارب 3 أعوام من زواجها، ونشرت صورة لطفلها ووجهت إليه أول رسالة على حسابها بانستقرام.

شيماء هلالي تنشر صورة مولودها الأول "آدم"

ونشرت الفنانة التونسية شيماء هلالي صورة لمولودها الأول على حسابها الرسمي بانستقرام، وأعلنت ولادتها واستقبال طفلها الأول والذي أطلقت عليه إسم "آدم"، ووجهت شيماء هلالي رسالة له وللجمهور في تعليقها على الصورة بانستقرام وقالت:" أعظم فرحة عطهالنا الله، فرّحت قلب أمك وأبوك بعد 9 شهور يا " آدم " يا أغلى ما عندنا.. أهلا بآدم".

شيماء هلالي ترزق بمولودها الأول

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجمهور والفنانين والذين وجهوا التهنئة لشيماء هلالي على مولودها الأول، ومنهم الفنانة أميمة طالب التي علقت لها قائلة:" ماشاء الله الله يحفظه و يجعله من الذرية الصالحة"، وكانت شيماء هلالي قد أعلنت جنس مولودها منذ أسابيع على حسابها بانستقرام، ونشرت صورة لها استعرضت بها أيام حملها الأخيرة، وقالت إنها تنتظر مولود ذكر، وذلك قبل أن تعلن خبر ولادتها اليوم على انستقرام.

شيماء هلالي تستعرض حملها في أيامه الأخيرة

ونشرت الفنانة شيماء هلالي في الفترة الأخيرة عدة صور من جلسات تصوير جديدة لها استعرضت بها حملها الأول في الشهور الأخيرة، وخطفت الأنظار على مواقع التواصل وانستقرام، قبل إعلان استقبال مولودها اليوم، وكانت شيماء هلالي تزوجت في نهاية الـ2017 من شاب يحمل الجنسية الالمانية ويُدعى تميم، حيث اقاما حفل زفاف سري في نيويورك، بعيدا عن اضواء الاعلام، وتوالت في ما بعد صور حفل الزفاف التي قامت شيماء بنشرها، حيث تألقت بفستان زفاف ملكي مع تاج على رأسها.

ويذكر أن شيماء هلالي حققت شهرة كبيرة بعد مشاركتها في برنامج "ستار أكاديمي" في موسمه الثالث، واحتلت المركز الرابع في نهاية البرنامج، قبل أن تنطلق في مسيرتها الفنية التي قدمت بها عدة أغاني وألبومات، وآخرها ألبوم "بتقوم" مع شركة روتانا، والتي تعاقدت معها شيماء في عام 2016 وقدمت معها في ذلك التاريخ ألبومها الثاني "شيماء هلالي 2016".