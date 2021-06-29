وفاة الفنانة التونسية القديرة دلندة عبده ورسائل نعي مؤثرة من لطيفة وهند صبري والنجوم

دلندة عبده، الفنانة التونسية القديرة، توفيت اليوم عن عمر يناهز 94 عاماً، وبعد صراع طويل مع المرض، وأحدث خبر وفاتها حالة حزن كبيرة لدى جمهورها والوسط الفني التونسي، والذين نعوها برسائل مؤثرة على مواقع التواصل.

نعي مؤثر من لطيفة للراحلة دلندة عبده

ونعى عدد من الفنانين في تونس الفنانة القديرة الراحلة دلندة عبده، بعد إعلان وفاتها اليوم عن عمر يناهز 94 عاما، وعلى رأسهم الفنانة لطيفة، والتي استعادت ذكرياتها مع دلندة عبده ونشرت صور للقاءاتها معها، وكذلك صورة أثناء زيارتها لها في المستشفى، وعلقت برسالة نعي مؤثرة قالت بها:" ‎كم كنت احبك وكم عشنا ذكريات كثيرة معك في طفولتنا انتي من اعظم الفنانات اللي عرفها المچال الدرامي في تونس عشنا معاكي ذكريات وحكايات وقصص وكم كنت سعيدة وانتي معي على ركح قرطاچ.. دلندة عبدو كنتي بترسمي البسمة والحكمة بشخصيتك تعلمنا منك كتير الله يرحمك من اطيب و ابسط و اكبر الفنانات".

هند صبري ودرة تنعيان دلندة عبده

ونشرت أيضاً الفنانة هند صبري نعي مؤثر للراحلة دلندة عبده على حسابها بموقع تويتر، ونشرت صورة للفنانة الراحلة وعلقت عليها قائلة:" وداعا واحدة من ايقونات الفن التونسي والعربي التي قدمت مجموعة من الأعمال التونسية التي صنعت تاريخ الدراما لدينا.. وداعا دلندة عبده عذراء الشاشة التونسية".

أما الفنانة التونسية درة فنشرت صورة للفنانة الراحلة دلندة عبده ونعتها برسالة على حسابها بفيسبوك وقالت:" فقدنا اليوم فنانة تونسية قديرة من طراز خاص اعطت عمرها كله لفنها فتركت تراثا فنيا كبيرا وسكنت في ذكريات طفولتنا رحم الله الكبيرة دلندة عبده وأسكنها فسيح جنّاته".

معلومات عن الفنانة الراحلة دلندة عبده

وتعتبر الفنانة دلندة عبده من جيل الرواد في تونس، واسمها الحقيقي خيرة الغربي، وبدأت شهرتها في فترة السبعينات، من خلال عدة مسلسلات منها "أمي تراكي" و"محل شاهد" و"عنبر الليل" وغيرها، بالإضافة إلى أعمالها المسرحية والسينمائية، وحققت دلندة عبده شعبية كبيرة في تونس بفضل أعمالها وأدوارها الشهيرة ولقبت بعذراء الشاشة التونسية و"أم هناني" وغيرها من الألقاب، وعانت في السنوات الأخيرة من عدة أزمات صحية وتواجدت في المستشفى لفترة طويلة وكانت آخر أعمالها في 2015 في فيلم "صراع" قبل وفاتها اليوم.