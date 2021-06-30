شاهد.. محمود العسيلي يروج لكليبه الجديد ”على خدك”

شارك الفنان محمود العسيلي متابعيه عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطعا قصيرا من كليب أغنيته الجديدة "على خدك"، المنتظر أن تصدر قريبا. وعلَّق محمود العسيلي علي الفيديو "علي خدك.. قريبا" نالت إعاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات. .

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