شاهد..أحمد الشامي يستمتع بقضاء عطلته الصيفية

نشر الفنان أحمد الشامي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة. وظهر أحمد الشامي فى الصورة من امام البحر وهو يستمتع بقضاء عطلته الصيفية مما أثار إعجاب متابعيه. وعلق أحمد الشامي علي الصورة قائلا: " صباح الخير ".

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