الفنانة السعودية موضي الشمراني تحتفل بعقد قرانها ووعد تهنئها بفيديو مرح

موضي الشمراني المطربة الشعبية السعودية احتفلت بعقد قرانها مؤخرًا وأعلنت الخبر السعيد لجمهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت أن عقد القران تم عقه يوم 19 يونيو الماضي.

موضي الشمراني تحتفل بعقد قرانها

موضي الشمراني نشرت رسالة شكر لجمهورها وكل من هنأها بعقد القران، وحرص باقي جمهورها على تقديم التهاني لها وتمنوا لها حياة سعيدة مع زوجها.

ولم تكشف موضي الشمراني عن هوية زوجها، أو ما إذا كانت سوف تقيم حفل زفاف قريبًا أم سيتم الاكتفاء بعقد القران، من جانبها حرصت الفنانة السعودية وعد على تهنئة زميلتها، ونشرت مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع من قبل متابعي الفنانة السعودية، كما نشرته موضي عبر حسابها على سناب شات.

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وعد تهنئ موضي الشمراني بعقد قرانها

وعبرت وعد عن مدى سعادتها بعقد قران زميلتها موضي الشمراني في الفيديو الذي حرصت على مشاركة الجمهور به كذلك، وظهرت وعد وهي تبارك لموضي وتسألها عن موعد حفل زفافها من أجل أن تقوم بالغناء فيه، وأضافت: "دوت الخليج أخت عزيزة وحبيبة كلمتها وقلت لها يلا بسرعة وين بتسوين العرس بغني فيه كله من اوله لآخره".

معلومات عن الفنانة موضي الشمراني

أما الفنانة موضي الشمري فقد حرصت على نشر تهاني زملائها لها على حسابها بسناب شات، ومن بينهم تهنئة وعد والفنانة أحلام وغيرهم، ووجهت الشكر لهم على تهنئتهم لها بعقد قرانها.

وتعتبر موضي الشمراني واحدة من أبرز الفنانين السعوديين خلال السنوات الماضية، وتختص موضي في الفن الشعبي، وفي عام 1995 بدأت هذه الفنانة في إحياء الحفلات الشعبية في الأعراس السعودية، وهذا ما جعلها من أشهر الفنانين في السعودية.