وزارة السياحة والاثار تقوم بتنظيم زيارة تعريفية لوفد إعلامي من التليفزيون الروسي...

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري وخاصة في كبري الأسواق المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر والتي من بينها السوق الروسي، تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بتنظيم زيارة تعريفية لوفد إعلامي من التليفزيون الروسي الرسمي الى مصر هذا الأسبوع، سيقوموا خلالها بجولة في عدد من المدن السياحية المصرية لتصوير تقرير تلفزيوني عن مقومات السياحة المصرية.

وقد استقبل الوفد السيد ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة في أولى زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامح الزيارة أيضاً عدد من المواقع السياحية والأثرية في كل من مدن القاهرة والأقصر والغردقة.

وأشار السيد ماجد أبو سديرة إلى أن التلفزيون الروسي سوف يقوم بإعداد حلقة في أحد برامجه الشهيرة الترويجية تبرز تنوع وتميز المنتج السياحي المصري مع تسليط الضوء على كافة الاجراءات الاحترازية والصحية التي تتخذها كافة المنتجعات والفنادق والمواقع والمزارات السياحية والأثرية المصرية.

كما أكد على أهمية السوق الروسي بالنسبة للسياحة المصرية وما يمثله من أهمية في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.