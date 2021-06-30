زوج انتصار الشراح يشرح تطورات وضعها الصحي: "تخطت مرحلة الخطر وتحتاج إعادة تأهيل"

انتصار الشراح الفنانة الكويتية مازالت حالتها الصحية محل اهتمام الجمهور بعد التطورات التي طرأت عليها مؤخرًا والحديث عن سفرها للخارج من أجل استكمال علاجها.

زوج انتصار الشراح يكشف تطورات حالتها الصحية

مازن التميمي زوج الفنانة انتصار الشراح كشف عن تطورات جديدة في حالتها الصحية، في تسجيل صوتي لبرنامج "أخبار الفن" الذي يذاع عبر إذاعة مسقط إف إم، وأكد مازن أن زوجته قضت حوالي 4 أشهر داخل المستشفى، من بينها فترة في العناية المركزة، ولفت إلى أنها بالرغم من تخطيها مرحلة الخطر، إلا أنها لم تخرج من المستشفى حتى الآن.

زوج انتصار الشراح: "الفنانة تخطت مرحلة الخطر"

زوج انتصار الشراح أكد في تصريحاته أن الفنانة القديرة تخطت مرحلة الخطر حاليًا لكن كليتيها انتهت صلاحيتهما بحسب قوله، وحاليًا تقوم بعمل غسيل كلى بشكل دوري، كما أنها تحتاج لإعادة تأهيل حوالي 6 أشهر مقبلة، خاصة وأنها طريحة الفراش منذ فترة ولا تستطيع الحركة بشكل كامل، حيث تحرك فقط يديها وقدمها بشكل بسيط.

ووجه مازن التميمي الشكر لكل من قام بالسؤال عن حالة زوجته ووجه الدعاء لها وأن تقوم بالسلامة وتمنى لها الشفاء العاجل.

مرض انتصار الشراح

وكشف عدد من زملاء الفنانة القديرة مؤخرًا أنها بصدد السفر للخارج من أجل استكمال علاجها، لكن الأسرة حاليًا والمسؤولين يقومون بكافة الإجراءات الرسمية من أجل السفر.

يذكر أن الفنانة انتصار الشراح نقلت إلى المستشفى قبل أشهر إثر إصابتها بتسمم في الدم، بالإضافة إلى معاناتها مع بعض الصعوبات في التنفس، وبدأت أزمة الفنانة انتصار الشراح الصحية في شهر نوفمبر الماضي، بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت، بعد مضاعفات مرت بها نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء، وذلك بعد فترة من شعورها بألم بالمعدة، وخضعت بعده لمنظار لمعرفة السبب لكنها لم تستجب للعلاج الذي وصفه لها الطبيب، الذي قرر بعدها أن تخضع لعملية جراحية نتجت عنها تلك المضاعفات.

في سياق آخر كان الفنان عبدالرحمن العقل قد نشر عبر حسابه على انستجرام تعليقا على ما تردد مؤخرا حول أنه تكفل بعلاج الفنانة الكويتية انتصار الشراح بسبب الأزمة الصحية التي تمر بها، ونفى الفنان الكويتي هذا وأكد أنه لم يقم به، مؤكدا أن علاج الفنانة الكويتية تتكفل به وزارة الصحة، وأن انتصار الشراح باتت في طريقها للسفر خارج الكويت من أجل استكمال علاجها، وتمنى لها دوام الصحة وأن تعود سالمة من رحلتها فكتب الفنان الكويتي: "وزارة الصحة دوت الخليج اللي متكفلة في علاج الاخت الفنانة انتصار الشراح ما قصروا إن شاء الله تروح وترجع سالمة غانمة وهي بصحة وعافية"