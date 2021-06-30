ياسمين رئيس تبدأ تصوير مسلسل "60 دقيقة" في بيروت وتحقق 41 مليون مشاهدة بأغنية "حبيبتي"

بدأت الفنانة المصرية ياسمين رئيس في تصوير مسلسلها الجديد "60 دقيقة"، حيث سافرت مُنذ أيام قليلة للعاصمة اللبنانية بيروت، من أجل تصوير العمل هناك.

ومن المُقرر عرض العمل عبر منصة "شاهد" بعد الانتهاء من تصويره خلال الأشهر المُقبلة، وتدور أحداث "60 دقيقة" في إطار من التشويق والإثارة، ويدور حول فتاة تدعى ياسمين، والتي تواجه الكثير من الظروف والمواقف الصعبة، وتدور أحداث العمل على مدار 9 حلقات فقط.

ويشارك في بطولة مسلسل "60 دقيقية " إلي جانب ياسمين رئيس كلاً من سوسن بدر، ومحمود نصر، وشيرين رضا، وثراء جبيل، وصبري فواز، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

وكانت قد انتهت رئيس مؤخرًا من تصوير فيلمها "جارة القمر" مع المخرج هادي الباجوري، والذي تعود به للبطولة السينمائية، وتم تصوير مشاهده بين سيناء وأسوان بمصر، ويشاركها في بطولته كريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، وبيومي فؤاد، وسوسن بدر، وهو تأليف محمود زهران.

كما حققت ياسمين رئيس أصداء كبيرة بمشاركتها في أغنية "حبيبتي"، والتي حققت 41 مليون مشاهدة في شهر واحد فقط مُنذ طرحها، وتتصدر حاليًا الأغاني الأعلى مشاهدة عبر "يوتيوب".

يذكر أن فيلم "الحارث"، هو أخر أفلام ياسمين رئيس، والذي عرض العام الماضي، وشاركت في بطولته إلي جانب أحمد الفيشاوي، وعلي الطيب، وأسماء جلال، كما شاركت بفيلم "لص بغداد" مع الفنان محمد إمام، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري.

الصور من الحساب الرسمي لياسمين رئيس عبر "إنستجرام"