"أطيب وأجمل قلب".. رامي رضوان وإسعاد يونس والنجوم يحيون ذكرى الأربعين للراحل سمير غانم

سمير غانم الفنان الراحل، أحيا عدد من المقربين منه ومحبيه ذكرى الأربعين، أمس الثلاثاء، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبروا عن مدى حزنهم لرحيله رغم مرور 40 يومًا، وتمنوا له الرحمة والمغفرة والصبر لأسرته.

رامي رضوان يحيي ذكرى الأربعين لرحيل سمير غانم

كان من بين هؤلاء الإعلامي المصري رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم ابنة الفنان الراحل، الذي كتب عبر حسابه على انستجرام: "اليوم يمر 40 يوم على رحيلك يا حبيبنا.. يا أغلى وأطيب وأجمل قلب.. ٤٠ يوم كأنهم سنين".

وأضاف رامي رضوان: "لو الحزن سيطر بسبب فراقك.. فلا يصبرنا إلا الإطمئنان أنك في مكان أفضل بكثير.. بفضل الله عز وجل ودعاء ملايين من عشاقك.. أرجوكم قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والدعاء له.. اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة في منزلة النبيين والصديقين والشهداء".

إسعاد يونس وإيمي طلعت زكريا

الفنانة إسعاد يونس حرصت كذلك على إحياء الذكرى الأربعين لصديقها سمير غانم، فنشرت صورة له عبر انستجرام وعلفت عليها بقولها: "اربعين يوم يا سمير، السلام لروحك في الجنة، الفاتحة".

أما الفنانة إيمي طلعت زكريا فنشرت صورة عبر حسابها على انستجرام، جمعتها بالفنان سمير غانم، وعلقت قائلة: "فات اربعين يوم على رحيلك يا حبيبي.. ربنا يرحمك ويغفر لك انت وبابا وأمواتنا جميعا.. وحشتنا يا سمورة".

ويأتي ذلك بعد أن نشرت دنيا سمير غانم على انستجرام صورة مبهجة لوالدها الراحل، وحرصت على إحياء ذكرى الأربعين برسالة مؤثرة وجهت الشكر من خلالها لكل متابعيها وأصدقائها الذين حرصوا على مساندتها ودعمها دوت الخليج وأسرتها طوال الفترة الماضية.

دنيا سمير غانم توجه لوالدها رسالة مؤثرة

دنيا سمير غانم كتبت في تعليقها على الصورة: "وحشتني يا بابي يا حبيبي، ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب.. بشكر كل الناس اللي بتدعي لنا وهفضل أشكرهم طول عمري على حبهم ومساندتهم لينا.. نسألكم الدعاء والفاتحة.. اليوم الـ40.. سمير غانم".

ولاقت تدوينة دنيا سمير غانم تفاعل قطاع كبير من متابعيها وأصدقائها، الذين تمنوا الرحمة للراحل، والشفاء العاجل لوالدتها دلال عبد العزيز التي مازالت ترقد بالمستشفى منذ حوالي شهرين ومن بين هؤلاء النجوم درة زروق وهنا الزاهد وليلى أحمد زاهر وروجينا وأمل عرفة وآخرين.