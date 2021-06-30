أبرز الأحداث الفنية لشهر يونيو 2021 وتتصدرها شيرين عبد الوهاب وحلا شيحة

أبرز الأحداث الفنية لشهر يونيو 2021 نستعرضها لكم بجولة على أبرز الأخبار التي تصدرت حديث السوشيال ميديا ولاقت ضجة كبيرة في الوسط الفني وبينها أزمة التسجيلات المسربة لحسين حبيب، والد زوج شيرين عبد الوهاب، كذلك تفاعل الجمهور بشكل كبير مع خبر تلميح حلا شيحة بالاعتزال وعودتها لإرتداء الحجاب اضافة الى أخبار أخرى رصدناها لكم بهذا التقرير.

شيرين عبد الوهاب وأزمة التسجيلات المسربة

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بات كل منهما حديث الجمهور في اليومين الماضيين بعد التسجيل المسرب مؤخرًا لحسين حبيب، والد حسام حبيب والذي قال فيه أن هناك خطة لزواج حسام من امرأة أخرى سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وبأن ابنه يتحكم في كل حسابات شيرين عبد الوهاب البنكية ويأخذ أموالا منها من دون الرجوع إليها.

التسجيل المسرب دفع كل من شيرين وحسام الى الرد حيث ظهر حسام حبيب عبر حسابه على انستجرام مع زوجته وابنتها الكبرى واكد على التماسك الأسري الذي تتمتع به تلك أسرته، كما حرص كل منهما على استعراض رومانسيتهما معًا والإشادة بالآخر، والتأكيد على أن ما يتم تداوله غير صحيح بالمرة.

حلا شيحة وتلميحها بالإعتزال

الفنانة حلا شيحة عاد اسمها الى دائرة الضوء مجدداً في الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2021 بعد كشفها عن مجموعة صور لها مع عائلتها ظهرت فيها بالحجاب، وليس هذا فحسب، انما ألمحت الى اعتزالها من خلال تدوينتها على الصور بعدما أعلنت تبرأها من فيلها "مش انا" المعروض حالياً وهو من بطولة تامر حسني.

وتحدثت حلا شيحة عن التوازن الذي بدأت تشعر به منذ ارتباطها من معز مسعود، وكتبت: "بحمد ربنا اني أخيرا لقيت التوازن بين إني اكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا"

تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز شغلت الوسط الفني والجمهور خاصة مع مواصلة ابنيتها دنيا وايمي سمير غانم، وزوج دنيا، الاعلامي رامي رضوان، مناشدة الدعاء لها والطلب من الجمهور تكثيف الأدعية لشفائها لعدم أي تطور ايجابي في حالتها الصحية حيث ما تزال في العناية الفائقة منذ شهرين جراء اصابتها بتداعيات فيروس كورونا.

ميريام فارس وتجربة فقدانها لجنينها

الفنانة ميريام فارس صدمت جمهورها في الفيلم الوثائقي لها الذي حمل عنوان "الرحلة" – (غدارة يا دنيا)، ويوثق ابرز محطات حياتها في السنوات الأخيرة حيث كشفت لأول مرة عن تعرضها لتجربة الإجهاض وفقدانها لجنينها أثناء الأزمة الصحية التي مرت بها عام 2017، معلنة بأن هذه الأزمة جعلتها أسيرة الإكتئاب وحطمتها لفترة زمنية لدرجة بانها أوقفت جميع نشاطاتها الفنية واعتزلت العالم.

نجمات أمهات في 2021

شهر يونيو كان فأل خير على عدد من النجمات اللواتي حملن لقب أم فيه، فانجبت ديانا كرزون طفلتها الأولى "سلمى" من زوجها الاعلامي معاذ العمري، وايضا أعلنت هبة طوجي عن ولادة طفلها مع اواخر ايام شهر يونيو، فيما اعلنت ريهام حجاج عن خبر حملها بطفلها الأول من زوجها رجل الاعمال محمد حلاوة.

أفراح النجوم في شهر يونيو

عاش عدد من النجوم أفراج متواصلة بهذا الشهر حيث احتفل النجم مصطفى قمر بزواج نجله تيام قمر في حفل مبهج بحضور نجوم التسعينات على غرار ايهاب توفيق وحميد الشاعري، كما احتفلت بسنت شوقي بزفافها على محمد فراج بحضور كبير من زملائها النجوم.

هيفاء تغني راب مع أكرم حسني

الفنانة هيفاء وهبي ظهرت على جمهورها بشكل مختلف من خلال عمل غنائي ديو طرحته عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" بعنوان "لو كنت" مع النجم المصري أكرم، وأدى الثنائي الأغنية بأسلوب الراب بشكل حوار يجمعهما، وتصدرت الأغنية الترند وتميزت بأسلوبها الطريف، وهي ممن كلمات وألحان أكرم حسني.

جميع صور النجوم المرفقة في الألبوم من على حساباتهم على انستغرام.