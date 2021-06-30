فيديو والد بلقيس ينصحها ويدعمها بعد انفصالها ونجاح كليب "انتهى": "الموهبة الكبيرة محتاجة تفرغ"

أحمد فتحي الفنان القدير، والد المطربة اليمنية بلقيس، حرص على تقديم نصيحة لابنته الفنانة الشهيرة بعد نجاح أحدث اغانيها "انتهى" وذلك خلال لقاء مصور لبرنامج "The Insider بالعربي" الذي يعرض عبر شاشة دبي.

والد بلقيس يقدم لها النصيحة بعد نجاح أغنية "انتهى"

والد المطربة بلقيس حرص على تقديم الدعم والنصيحة لها بعد نجاح أحدث أغانيها "انتهى" التي طرحتها بلقيس مؤخرًا، بعد فترة من إعلان انفصالها عن زوجها، وقال أحمد فتحي لابنته أنها يجب أن تهتم أكثر بعملها، خاصة وأنها تمتلك موهبة كبرى، وهذه الموهبة تحتاج لتفرغ كبير.

وأضاف: "اهتمي بشغلك ومستقبلك لأن عندك موهبة كبيرة والموهبة الكبيرة عايزة تفرغ مش عايزة صداع ولا دوشة، دي أهم حاجة.. والحاجات التانية تتم يعني فباقي الأشياء نصيب"، وهو ما اعتبره الجمهور بمثابة دعم لابنته عقب إعلان انفصالها.

والد بلقيس يضرب المثل بـ أم كلثوم في التركيز على الفن

وضرب والد بلقيس المثل بالفنانة الكبيرة أم كلثوم، وأكد أن الراحلة عاشت وتوفيت وهي متفرغة لفنها ولم تفكر في أي شيء إلا فيه، وهو ما تسبب في أنها أعطت جمهورها مزيد من الإبداع.

وكانت الفنانة بلقيس قد كشفت مؤخرًا كواليس تصوير فيديو كليب أغنية "انتهى"، التي طرحتها مؤخراً على يوتيوب، وقالت في تصريحات لها مع برنامج "ام بي سي تريندينج" إن فكرة الأغنية كصورة وصوت تعتقد إنها مختلفة تماماً عن النمطية السائد في منطقة الخليج في الأغنيات، وعلقت على الجدل حول كلمات الأغنية وقالت إن الأغنية تمس حياتها الشخصية، وأن أي شخص لا يقدر المرأة في أي ظروف لا بد أن ينتهي من حياتها.

أغنية "انتهى" لـ بلقيس

وأضافت بلقيس في تصريحاتها إنها تريد أن توصل هذه الرسالة إلى النساء من خلال أغنيتها، وأنها ترى صديقاتها والنساء حولها يشعرن بمعاناة وهي دورها أن تنقل هذه المعاناة في فنها، وتزيد من قوة النساء وتبرز قيمتها وأهميتها، وأشارت بلقيس إلى أنها لا تحب المرأة الضعيفة وإنها قوية لأنها تغني مثل هذه الكلمات والمعاني، واختتمت تصريحاتها قائلة إن جميع النساء قويات ولكنهن في حاجة إلى الرعاية والتوجيه فقط.

وتعتبر أغنية "انتهى" دوت الخليج العمل الرابع من ألبوم بلقيس 2021 "حالة جديدة"، إذ طرحت في بداية العام الجاري فيديو كليب أغنية "حالة جديدة"، قبل أن تطرح أغنية باللهجة اللبنانية "خاف علي"، وطرحت مؤخراً دويتو مع سيف نبيل في أغنية "ممكن" باللهجة العراقية، والتي لاقت نجاح كبير على يوتيوب ومواقع التواصل، ثم طرحت الفيديو الرابع من الألبوم في أغنية "انتهى".