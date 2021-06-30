أول صورة من عقد قران منة عرفة وزوجها يكشف موعد حفل الزفاف

منة عرفة الفنانة المصرية الشابة، احتفلت بعقد قرانها مؤخرًا، بشكل مفاجئ، حيث نشر خطيبها الفنان محمود المهدي عبر حسابه على انستجرام، صورة وأكد أنهما عقدا القران اليوم الأربعاء، ومن المقرر إقامة حفل زفاف قريبًا.

عقد قران منة عرفة

محمود المهدي نشر صورة عبر حسابه على انستجرام، ظهرت فيها يدين العروسين وهي مغطاة بالمنديل الأبيض، وأكد أن عقد القران تم بحضور أفراد الأسرة فقط، وعلق على الصورة بقوله: "الحمد لله تم كتب الكتاب اليوم بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666".

ولاقت تدوينة محمود المهدي تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور الذي حرص على تهنئة العروسين، وتمنوا لهما حياة سعيدة، بينما حرص البعض على إبداء ملاحظة على الصورة المنشورة، كون أن أيادي الموجودين بها ظهرت وهم يرتدون الملابس الشتوية غير الملائمة للطقس الحالي، دون أن يتفاعل محمود المهدي مع الصورة ويوضح الأمر، من جانبها لم تعلق منة عرفة حتى الآن على تدوينة محمود المهدي، واحتفاله بعقد قرانهما.

موعد حفل زفاف منة عرفة ومحمود المهدي

ولم يتم الكشف حتى الآن عن موعد طرح فيلم "666" الذي تعرفت منة عرفة خلال تصويره، على خطيبها محمود المهدي واللذان أعلنا أن زفافهما سيكون بعد عرض الفيلم، والعمل من بطولة وفاء عامر ومنة عرفة وعايدة غنيم وسامي مغاوري وخدوجة صبري وماجد عبد العظيم، وهو من تأليف وإنتاج أحمد عاشور وإخراج وائل عبد القادر.

وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال لغز يهدد حياة بطلة العمل، حيث تتجه لأعمال السحر لحل اللغز الذي يهدد حياتها وحياة أسرتها بالكامل.

خطوبة منة عرفة

الجدير بالذكر أن منة عرفة قد احتفلت بخطوبتها مؤخرًا ونشرت فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، ردت من خلاله على تساؤلات جمهورها عن تفاصيل ارتباطها، كما وجهت الشكر إلى الجمهور بسبب رسائل التهاني التي تلقتها، وقالت ان فرحتها اكتملت بفرحة الجمهور بها، ولكنها في البداية كانت ترغب في إخفاء هوية خطيبها وذلك لأنهما لا يريدان استغلال الأمر لتحقيق شهرة أو لكي تصبح تريند أو أن يقال عنهما إنهما يستغلان الأمر من أجل الترويج لأعمالهما الجديد.

منة عرفة أوضحت وقتها أنها اضطرت إلى إغلاق خاصية التعليقات على الصورة التي أعلنت من خلالها خطوبتها، وذلك بسبب التعليقات السلبية على الصورة وبسبب اهتمام معظم المعلقين بمعرفة هوية خطيبها، وأشارت إلى أنها كانت تريد الحفاظ على فرحتها بالخطوبة لذلك أغلقت التعليقات، ولكنها كشفت بعد ذلك عن صورة خطيبها وهويته للجمهور من أجل أن يشاركوها فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، كما أكدت منة عرفة أن بداية تعارفها على خطيبها كانت في فيلم "666"، والذي يشارك في بطولته وإنتاجه، وقالت إن علاقتهما تطورت في نهاية الفيلم من علاقة زمالة إلى ارتباط.

