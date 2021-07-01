ميساء مغربي تكشف عن مرضها بعد دخولها المستشفى وتستكمل علاجها في الخارج.. بالفيديو

ميساء مغربي أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعد كشفها عن دخولها المستشفى في الفترة الأخيرة، وكشفت عن مرضها وعن استعدادها للسفر إلى الخارج للإطمئنان على حالتها الصحية ووجهت رسالة إلى الجمهور.

ميساء مغربي تدخل المستشفى وتكشف عن مرضها

وكشفت الفنانة ميساء مغربي في تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي" عن إصابتها بأزمة صحية في الفترة الأخيرة، وذكرت أن السبب وراء تأخر طرح آخر أعمالها في مجال الموضة والأزياء بسبب ظروفها الصحية ودخولها المستشفى مؤخراً، وقالت في تصريحاتها:" الحمد لله، اللهم لك الحمد على كل شيء.. كل شيء من رب العالمين حلو، مثل ما يعطينا أيام حلوة بيعطينا شوية ابتلاء ولعله خير".

ميساء مغربي تستكمل رحلة علاجها في الخارج

وأضافت الفنانة ميساء مغربي في تصريحاتها للبرنامج إنها ستسافر إلى ألمانيا الفترة المقبلة لاستكمال رحلة علاجها، وقالت:" رايحة ألمانيا بس عشان ما نخوف الناس رحلة علاج يعني دوت الخليج للإطمئنان والحمدلله أنا راضية بأي شيء رب العالمين هيكتبه لي وإنسانة مؤمنة ولله الحمد.. وان شاء الله ما يكون فيه شيء.. دعواتكم"، وأقلقت الفنانة ميساء مغربي جمهورها بسبب عدم كشفها عن طبيعة متابعها الصحية وسبب احتياجها للسفر إلى الخارج.

وقالت الفنانة ميساء مغربي في تصريحاتها أيضاً لـ"إي تي بالعربي" إنها تنتظر إجراء فحوصات وتحاليل معمقة للكشف عن تفاصيل حالتها الصحية، وذكرت إنها قد تحتاج إلى عملية جراحية بعد شهرين أو ثلاثة من الآن، ولم تكشف ميساء مغربي عن أي تفاصيل أخرى حول مرضها أو رحلتها العلاجية في ألمانيا في الفترة المقبلة، وسط دعوات وأمنيات من جمهورها لها بالشفاء والإطمئنان على صحتها.

أعمال الفنانة ميساء مغربي

وكانت الفنانة ميساء مغربي قد تعرضت لأزمة صحية أيضاً العام الماضي، وأقلقت الجمهور وقتها بسبب عدم كشفها عن تفاصيل وعكتها الصحية، إلا انها عادت لمواصلة أعمالها الفنية بعدها وطمأنت الجمهور، وكانت آخر أعمال الفنانة ميساء مغربي في برنامج "دبي كروز" الذي استضافت به عدد من نجوم الفن العرب وحقق نجاح كبير، بالإضافة إلى دورها في الافيلم السعودي "123 أكشن" والذي عرض العام الماضي.