حسام حبيب يفاجئ الجمهور برسالة مصالحة لوالده بعد اعترافه بصحة التسجيل

حسام حبيب عاد للحديث مجدداً عن أزمة التسجيل المتداول لوالده حول علاقة ابنه مع شيرين عبد الوهاب، وفاجأ الجمهور بنشر صورة والده على انستقرام وتوجيه رسالة له بعد كشفه مؤخراً عن خلافاته السابقة مع والده.

حسام حبيب يوجه رسالة لوالده بعد أزمة التسجيل المتداول

ونشر الفنان حسام حبيب رسالة إلى والده عبر حسابه الرسمي بانستقرام، ونشر صورة والده ووجه له رسالة تصالح بعد أزمة التسجيل المسرب، وقال حسام حبيب في رسالته:" وانا ما اقبلش ابدا انك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن، لاني زي ما بغير على بيتي ومراتي برده غصب عني بغير على ابويا مهما اذتني ومهما عملت لانك عارف اني عمر ماهمني رأى حد فيا يهمني بس رضا ربنا عني، وانا هاعمل زي ربنا سبحانه وتعالى امرني (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)".

حسام حبيب يتلقى الإشادة من شيريهان

وتلقى حسام حبيب الإشادة من جمهوره بعد رسالته لوالده وإحتوائه أزمة التسجيل المسرب، وذلك بعدما كشف حسام حبيب في فيديوهاته التي نشرها على انستقرام على وجود خلافات سابقة وقطيعة مع والده، واعترف بصحة التسجيل المسرب والذي تحدث به والده عن علاقة شيرين بابنه حسام حبيب وخلافاتهما، وذلك قبل أن يعود ويرسل رسالة تصالح إلى والده لاحتواء الأزمة وهو ما جعل الجمهور يشيد بموقفه.

وتلقى أيضاً حسام حبيب إشادة من الفنانة شريهان على موقفه الأخير، ونشرت عدة تغريدات على تويتر وجهت بها رسالة إلى حسام حبيب وقالت:" الرجولة أفعال وليست أقوال.. بنت مصر وبنت قلبي في قلب وعصمة رجل أمين عليها .. الحمد الحمد الحمد والشكر لله... شيرين عبد الوهاب صوت مصر.. أصف حسام حبيب بالرجولة، هذا وصف وليست نصيحة.. حماكم ربي بعينه التي لاتنام ولا تغفل أبداً"، ونشر حسام حبيب صورة لشريهان على حسابه بانستقرام وعلق عليها قائلاً:"أيقونتنا.. نحبك".

أحدث ظهور لشيرين وحسام حبيب بعد الأزمة الأخيرة

وأعادت الأزمة الأخيرة شيرين وحسام حبيب إلى الواجهة، وكذلك نشرا فيديو لأحدث ظهور لهما، واستعرضا رومانسيتهما بعد ردهما على مواقع التواصل والتأكيد على قوة علاقتهما، ونفي الشائعات والتكهنات حولهما، وكذلك أعلنت شيرين عن استعدادها للعودة فنياً أيضاً الفترة المقبلة من خلال أعمال جديدة وشوقت الجمهور لعودتها بعد غياب.