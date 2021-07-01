صورة محمود حميدة يدلل حفيدته في عيد ميلادها: "بطلة عالمي أنا"

محمود حميدة، الفنان المصري، خطف الأنظار على مواقع التواصل اليوم، بعدما احتفل بعيد ميلاد حفيدته بطريقة مميزة على حسابه بانستقرام، ووجه رسالة تهنئة خاصة إلى حفيدته وكشف عن اللقب الذي يحب ان يناديها به.

محمود حميدة يحتفل بعيد ميلاد حفيدته

ونشر الفنان محمود حميدة صورة له مع حفيدته "مريم" على حسابه الرسمي بانستقرام، وظهر وهو يحتضنها احتفالاً بعيد ميلادها، ونشر محمود حميدة رسالة إلى حفيدته وكشف عن اللقب الذي يحب أن يناديها به، وعبر عن مكانتها المميزة في حياته، وقال تعليقاً على الصورة:" حفيدتي مريم بطلة العالم.. هكذا أدعوها وأعني بذلك أنها بطلة عالمي أنا و لا أعني كل العالم.. كل سنة وانت طيبة يا بطلة عالم محمود حميدة".

محمود حميدة يوجه رسالة لحفيدته في عيد ميلادها

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع صورة محمود حميدة مع حفيدته ورسالته إليها واحتفاله المميز بعيد ميلادها، وكذلك عدد من الفنانين الذين شاركوه تقديم التهنئة إلى حفيدته، وتحظى علاقة الفنان محمود حميدة بأحفاده باهتمام كبير من الجمهور، خاصة بسبب حرص الفنان محمود حميدة على تقديم أحفاده للجمهور في عدة مناسبات والظهور معهم على مواقع التواصل، وكذلك اصطحابهم في الفعاليات الفنية وآخرها ظهورهم على السجادة الحمراء معه في مهرجان الأقصر ومهرجان الجونة وغيرها من الفعاليات.

أعمال الفنان محمود حميدة

ويعيش الفنان محمود حميدة حالياً فترة نشاط فني، وتعاقد على عدة أعمال سينمائية، وآخرها فيلم "ريتسا" مع أحمد الفيشاوي وعائشة بن أحمد، ونشر مؤخراً عدة صور من احتفاله ببداية تصوير الفيلم، بالإضافة إلى تصويره حالياً لدوره في فيلم "أهل الكهف" والذي يشارك به مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل ومحمد فراج وصبري فواز وغيرهم.

وينتظر الفنان محمود حميدة حالياً عرض عدة أعمال جديدة له في الأيام المقبلة، وعلى رأسها فيلم "العارف" مع أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر، والمقرر عرضه في موسم الصيف، بالإضافة إلى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، وكانت آخر أعماله في فيلم "ثانية واحدة" الذي عرض في موسم عيد الفطر السينمائي مؤخراً.