4 مشاهير يسيطر القلق على حالتهم بعد فترة طويلة بالمستشفى..إيمان الحصري ودلال عبد العزيز أبرزهم

حالة من القلق والغموض حول الحالة الصحية لعدد من المشاهير ونجوم الفن بسبب قضائهم فترة طويلة في المستشفى وعدم حدوث تطورات في حالتهم الصحية، وعلى رأسهم الفنانة دلال عبد العزيز وانتصار الشراح والإعلامية إيمان الحصري ووائل الإبراشي.

إيمان الحصري تنتقل للعلاج في الخارج

وقضت الإعلامية المصرية إيمان الحصري ما يقارب شهرين داخل المستشفى، وأجريت في تلك الفترة عدة عمليات جراحية، وكشفت مصادر وتقارير إعلامية أنها خضعت لـ 8 عمليات جراحية، وذلك بسبب الخطأ الطبي في العملية الجراحية الأولى والذي تسبب في تدهور حالتها الصحية، ولم تكشف أسرة إيمان الحصري وزملائها تطورات حالتها منذ فترة، وسط تكهنات باستعدادها للسفر إلى الخارج لاستكمال رحلتها العلاجية، ويسيطر الغموض أيضاً حول طبيعة مرض إيمان الحصري وسبب خضوعها للعمليات الجراحية مؤخراً.

انتصار الشراح تثير القلق على حالتها

ونفس الحال بالنسبة للفنانة الكويتية انتصار الشراح، والتي تتواجد في المستشفى منذ 4 أشهر، وبدأت معاناتها الصحية منذ شهر نوفمبر الماضي بعد إصابتها بتسمم في الدم، بالإضافة إلى معاناتها مع بعض الصعوبات في التنفس، وأجرت عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء، قبل أن يكشف زوجها مؤخراً أنها تخطت مرحلة الخطر حاليًا لكن كليتيها انتهت صلاحيتهما بحسب قوله، وحاليًا تقوم بعمل غسيل كلى بشكل دوري، كما أنها تحتاج لإعادة تأهيل حوالي 6 أشهر مقبلة، خاصة وأنها طريحة الفراش منذ فترة ولا تستطيع الحركة بشكل كامل، حيث تحرك فقط يديها وقدمها بشكل بسيط، وهناك محاولات لنقلها للعلاج في الخارج بعد تدهور حالتها في الفترة الأخيرة.

أسرة دلال عبد العزيز تكثف الدعاء لها

وواصلت الفنانة دلال عبد العزيز إثارة قلق الجمهور واصدقائها وأسرتها، خاصة بسبب عدم وجود تطورات في حالتها الصحية واستمرارها في العناية المركزة رغم مرور فترة على تعافيها من فيروس كورونا، وكانت آخر التطورات تشير إلى إصابتها بتليف في الرئة بالإضافة إلى احتياجها لجرعات من الأكسجين، واكتفت أسرتها بتكثيف الدعاء لها في الفترة الأخيرة دون الكشف عن تفاصيل حالتها بالكامل، في الوقت الذي ما زالت به الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم بوفاة زوجها سمير غانم بعد ما يقارب 40 يوم على وفاته، وذلك خوفاً من تدهور حالتها الصحية.

عودة وائل الإبراشي تثير التساؤلات

وتختلف حالة الإعلامي وائل الإبراشي عن بقية المشاهير السابقين، وذلك بسبب خروجه من المستشفى منذ فترة، وبعد فترة طويلة قضاها بالمستشفى للعلاج من فيروس كورونا وآثاره ومضاعفاته، إلا انه مستمر في غيابه عن الظهور منذ أشهر، وهو ما أثار قلق متابعيه على حالته الصحية بسبب طول مدة تعافيه وإختفائه عن الشاشة والتواصل مع الجميع بعد خروجه من المستشفى.