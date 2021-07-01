أول تعليق من منة عرفة بعد عقد قرانها وتكشف كواليس الحفل..بالصور

منة عرفة، الفنانة المصرية الشابة، احتفلت اليوم بعقد قرانها على خطيبها محمود المهدي، وفاجأت منة الجمهور بعقد القران بدون الإعلان المسبق عنه، وكذلك بدون نشر صور حفل عقد القران، قبل أن تكشف تفاصيل الحفل اليوم.

أول تعليق من منة عرفة بعد عقد قرانها على محمود المهدي

وعلقت الفنانة منة عرفة على حفل عقد قرانها على محمود المهدي في تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي"، ووجهت الشكر إلى كل من وجه لها التهنئة على حفل عقد قرانها، وقالت في تصريحاتها:" الله يبارك فيكم كلكم عالكلام الجميل اللي جالنا ده والمسجات يلي جاتلنا أنا ومحمود عقبال كل اللي لسه ما تجوزش"، وقالت منة عرفة في تصريحاتها إن فرحتها تكتمل دائماً بدعوات الناس لها وأمنياتهم لها وخطيبها.

منة عرفة تكشف كواليس حفل عقد قرانها

وكشفت منة عرفة في تصريحاتها تفاصيل حفل عقد قرانها، وقالت إن الحفل تم في أجواء عائلية واقتصر على أسرتها وأسرة خطيبها وأصدقائهما المقربين فقط، وأضافت إنهما لم يريدا إقامة حفل كبير، ووعدت الجمهور بنشر صور حفل عقد القران قريباً على مواقع التواصل، وذلك بعد تساؤلات الجمهور على صور حفل عقد القران، حيث أكتفت منة عرفة بنشر صورة تدل على عقد القران بدون الظهور بها مع خطيبها، ونشرت أحدى صديقاتها صورة أخرى لأوراق عقد القران على انستقرام.

منة عرفة تحتفل بعقد قرانها

وكان محمود المهدي، خطيب منة عرفة، قد نشر اليوم صورة عبر حسابه على انستجرام، ظهرت فيها يدين العروسين وهي مغطاة بالمنديل الأبيض، وأكد أن عقد القران تم بحضور أفراد الأسرة فقط، وعلق على الصورة بقوله: "الحمد لله تم كتب الكتاب اليوم بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666"، ولم يتم الكشف حتى الآن عن موعد طرح فيلم "666" الذي تعرفت منة عرفة خلال تصويره، على خطيبها محمود المهدي واللذان أعلنا أن زفافهما سيكون بعد عرض الفيلم.

الجدير بالذكر أن منة عرفة قد احتفلت بخطوبتها مؤخرًا ونشرت فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، ردت من خلاله على تساؤلات جمهورها عن تفاصيل ارتباطها، كما وجهت الشكر إلى الجمهور بسبب رسائل التهاني التي تلقتها، وقالت ان فرحتها اكتملت بفرحة الجمهور بها، ولكنها في البداية كانت ترغب في إخفاء هوية خطيبها وذلك لأنهما لا يريدان استغلال الأمر لتحقيق شهرة أو لكي تصبح تريند أو أن يقال عنهما إنهما يستغلان الأمر من أجل الترويج لأعمالهما الجديد.