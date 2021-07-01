شاركت الفنانة مي كساب، جمهورها صورة جديدة نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وظهرت مي كساب فى الصور من زفافها، وكتبت معلقة من خلال الصورة: الحمد لله النهارده سلمنا ألبوم أوكا الجديد #محمد_صلاح إن شاء الله هتسمعوا ألبوم مختلف في كل حاجه كلمات ألحان توزيع أداء ميكس ماستر تعب شهور ربنا يديك من فضله وكرمه عشان إنت تستاهل خير الدنيا كله يا حبييي جمهورنا الحبيب شكرا ع الدعم والحب اللي بتغمرونا بيه طول الوقت بنحبكم أكثر #الجنرال_أوكا#ألبوم #محمد_صلاح 2021 #الجنرال_كتالوج_بيمشو_عليه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مى كساب تروج لألبوم أوكا الجديد بصورة من حفل زفافهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.