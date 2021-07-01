طبيب يمني يحصل على المرتبة الأولى في اختبار الزمالة البريطانية

طبيب يمني يحصل على المرتبة الأولى في اختبار الزمالة البريطانيةحصل الدكتور محمد فضل المهتدي، على المركز الأول في اختبار الزمالة البريطانية في الجراحة العامة الجزء الأول من بين ألفين و711 طبيباً وطبيبة تقدموا للاختبار على مستوى الوطن العربي والعالم.

وحقق الدكتور المهتدي المتخرج من جامعة العلوم والتكنولوجيا في العام 2019 م أعلى معدل بنسبة 93 بالمائة من بين المتقدمين للاختبار الذي أجري في القاهرة في 20 أبريل الماضي .

وفي حفل التكريم الذي أقيم اليوم بصنعاء اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا جهاد شكر، حصول الدكتور المهتدي على المرتبة الأولى في الزمالة البريطانية رسالة للعالم بأن اليمنيين قادرون على الإبداع رغم الظروف الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.

من جانبه أكد رئيس الجامعة الدكتور عادل المتوكل، أن حصول أحد طلاب الجامعة على المرتبة الأولى عالمياً يؤكد اهتمامها بالعملية التعليمية والحصول على أفضل المخرجات .. مبيناً أن كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة تعد ثالث كلية على مستوى الوطن العربي قامت بتحديث وتطوير برامجها الدراسية وفقاً للمعايير العالمية.

فيما أشار نائب رئيس الجامعة الدكتور عبد اللطيف مصلح، وعميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور عبدالله المخلافي إلى أن تحقيق الطبيب محمد المهتدي المرتبة الأولى في الزمالة البريطانية مؤشر على اهتمام الجامعة بجودة العملية التعليمية وفقاً للمعايير العالمية.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الدكتور محمد فضل المهتدي بشهادة تقدير ودرع الجامعة من الدرجة الأولى ومبلغ مالي، وتكريم ثلاثة من زملائه بمناسبة اجتيازهم اختبار الزمالة البريطانية تخصص جراحة عامة.

حضر حفل التكريم أمين عام الجامعة الدكتور فيصل هزاع، ومساعد رئيس الجامعة الدكتور نعمان النجار، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس .

(سبأ)

