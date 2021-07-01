جواهر الكويتية تثير قلق الجمهور حول رحلة علاجها من السرطان:"قدر الله وما شاء فعل"

جواهر الكويتية كشفت عن أوقات صعبة مرت عليها خلال الأيام الماضية، وذلك أثناء رحلة علاجها من مرض السرطان حيث تتواجد في العاصمة البريطانية لندن من أجل تلقي العلاج.

جواهر الكويتية: "اللهم لا اعتراض كل شيء يحدث خير من الله"

جواهر الكويتية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو لها في العاصمة البريطانية لندن التي تتواجد فيها من أجل تلقي العلاج من السرطان الذي أصيبت به في العام الماضي، الفنانة الكويتية كشفت عن مرورها بلحظات صعبة حيث أكدت أن ما يحدث لها خلال هذه الفترة من مرحلة العلاج تجعلها أكثر قوة، وأن الله دوما يختار لها الأفضل، وأنها لم تفقد الأمل في شفائها.

فكتبت جواهر الكويتية تعليقا على الفيديو: "ربي ارني عجائب رحمتك وارهم عجائب قدرتك في شفائي قدر الله وماشاء فعل، اللهم لا اعتراض كل شي يحدث خيرة من الله واكيد ربي ما يختار الي الأفضل لنا، اللهم لك الحمد دائما وابدا".

جواهر الكويتية عن حالتها الصحية: "كتب لي عمر جديد"

جواهر الكويتية أكدت أنها تعرضت خلال الساعات الماضية لموقف صعب، وأنه قد كتب لها عمر جديد على حسب وصفها، لكن الفنانة الكويتية رفضت أن تكشف عن تفاصيل هذا الموقف، وأكدت أن الله كان لطيف بحالها فكتبت: "أمس الله كتب لي عمر جديد اللهم لك الحمد حسيت وتأكدت أن البني آدم ولا شيء وأن الدنيا ماتسوى، ربي الطف بي وبحالي وشافني وشافي جميع مرضى المسلمين يارب".

الرسالة التي كتبتها الفنانة الكويتية أثارت قلق الجمهور عليها وتحديدا بعدما لم تعلن عن تفاصيل الوضع الجديد لحالتها الصحية، وكانت الفنانة الكويتية قد حرصت خلال الأيام الماضية كذلك على نشر بعض الأدعية التي تتمنى من خلالها شفاها من السرطان وعودتها من جديد لبلادها الكويت.

جواهر الكويتية توضح حقيقة شفائها من السرطان

جواهر الكويتية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة صوتية لمتابعيها دوت الخليج الأولى لها منذ فترة طويلة كشفت من خلالها عن تفاصيل وضعها الصحي بعد إصابتها بالسرطان، حيث أوضحت النجمة الكويتية أنها لا تزال حتى الآن تخضع للعلاج في العاصمة البريطانية لندن، وأن لا صحة لما تم تداوله حول شفائها وعودتها للكويت. فكتبت النجمة الكويتية: "اللهم لك الحمد ولا اعتراض حتى الآن ما زالت أتلقى علاجي في لندن، الجميع بدأ يتواصل معي في محاولة للاطمئنان على حالتي بعدما انتشرت اخبار شفائي من السرطان وعودتي إلى الكويت، أتمنى أن يتم نقل الأخبار من خلال حساباتي الشخصية".

جواهر الكويتية علقت أيضا على الرسالة الصوتية التي نشرتها، حيث وجهت رسالة شكر لجميع متابعيها، وكل من تواصل معها من أجل الاطمئنان على حالتها، وأكدت أن الرسائل الإيجابية التي ارسلت لها كان لها تأثيرا كبيرا عليها.

الصور ماخوذة من الحساب الرسمي للفنانة جواهر الكويتية والإعلامية مي العيدان على "انستجرام".