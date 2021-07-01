والد حسام حبيب بعد مصالحة ابنه :"زوجتك محترمة وفخر لنا وشرفت عيلتنا"

خلافات حسين حبيب ونجله حسام حبيب التي خطفت المشهد الفني في الأيام الأخيرة بعد تسريب تسجيل صوتي يطال شيرين عبد الوهاب في حياتها الزوجية والعملية، ما لبثت أن هدأت بعد مصالحة الأخير لوالده برسالة، ليرد الوالد على مصالحة نجله له بتدوينة جديدة أكد له فيها على احترامه لزوجته شيرين.

والد حسام حبيب يعتذر لشيرين عبد الوهاب بعد المصالحة

وفي التفاصيل، فإن حسين حبيب، والد حسام حبيب، رد على مصالحة نجله له بعد زوبعة التسجيل المسرب بصوت الأول، وعبّر حسين حبيب عن فخره بنجله وزوجته شيرين معتبرا بانها فخر للعائلة فكتب قائلاً: "ربنا يعزك ونفسي أشوفك أحسن واحد وزوجتك المحترمة (شيرين عبد الوهاب) فخر لمصر والعرب نجمتنا الأولى اللي شرفت عيلتنا وزرعت الحب ليك، حقك تحبها وتعشق تراب رجليها زي ما قالت عليك، آخر الحال المحترمة هيا كمان محترمة جداً سيدة الغناء العربي".

ويأتي ذلك بعد ساعات من قبول الفنان المصري ​حسام حبيب​ إعتذار والده حسين حبيب على مضمون التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه.

وجاء في رسالة حسام حبيب على انستغرام ردا على رسالة إعتذار والده الأولى: "وأنا ما أقبلش أبداً إنك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي برده غصب عني بغير على أبويا مهما أزتني ومهما عملت لأنك عارف إني عمر ماهمني رأي حد فيا يهمني بس رضا ربنا عني وأنا هاعمل زي ربنا سبحانه وتعالى أمرني وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً".

حسام حبيب يتلقى الإشادة من الجمهور والوسط الفني

وتلقى حسام حبيب الإشادة من جمهوره بعد رسالته لوالده وإحتوائه أزمة التسجيل المسرب، وذلك بعدما كشف حسام حبيب في فيديوهاته التي نشرها على انستقرام على وجود خلافات سابقة وقطيعة مع والده، واعترف بصحة التسجيل المسرب والذي تحدث به والده عن علاقة شيرين بابنه حسام حبيب وخلافاتهما، وذلك قبل أن يعود ويرسل رسالة تصالح إلى والده لاحتواء الأزمة وهو ما جعل الجمهور يشيد بموقفه الى جانب عدد من المشاهير بينهم أنغام وشريهان.

وأعادت الأزمة الأخيرة شيرين وحسام حبيب إلى الواجهة، وكذلك نشرا فيديو لأحدث ظهور لهما، واستعرضا رومانسيتهما بعد ردهما على مواقع التواصل والتأكيد على قوة علاقتهما، ونفي الشائعات والتكهنات حولهما، وكذلك أعلنت شيرين عن استعدادها للعودة فنياً أيضاً الفترة المقبلة من خلال أعمال جديدة وشوقت الجمهور لعودتها بعد غياب.