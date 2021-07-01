فيديو هالة صدقي تتجاهل تصريحات زوجها وتستجم على البحر

هالة صدقي بدا بأنها تستمتع بالإستجمام بأوقاتها على الرغم من تصريحات زوجها ضدها خلال الساعات الماضية، فشاركت متابعيها عبر انستغرام بمقطع فيديو اثناء تمضيتها وقتا ترفيهيا على البحر بدون أن تظهر فيه بشكل مباشر انما اكتفت بالتعليق بالصوت على مشهد البحر والأجواء البهيجة المترافقة مع استمتاع رواد البحر بالنشاطات المائية.

هالة صدقي تتجاهل تصريحات زوجها السابق وتستجم على البحر

النجمة المصرية هالة صدقي حرصت على مشاركة متابعيها بأجواء عطلتها الصيفية على البحر متجاهلة تماما الرد على تصريحات زوجها سامح سامي الذي جدد من هجومه عليها، ونشرت مقطع فيديو يرصد استجمامها على البحر من دون أن تظهر فيه بشكل مباشر لكنها علقت بالصوت على أجواء البحر الجميلة.

وكتبت تعليقا على الفيديو :" بما ان الدنيا حر النهارده قلت نقعد علي البحر شويه معاكم ، صباحكم كله خير".

أنباء عن الحكم بحبس زوج هالة صدقي

تزامناً مع استجمام هالة صدقي، شن زوجها مجددا هجوماً عليها حيث اعاد الى الواجهة خلافاتهما السابقة وجاء ذلك ايضا بالتوازي مع الأنباء المتداولة عن حكم صادر عن محكمة قصر النيل لشؤون الأسرة والتي قضت بحبس زوج الفنانة هالة صدقي، 30 يومًا، في الدعوى القضائية التي أقامها ضده المحامي رفعت الشريف وكيلًا عنها لامتناع زوجها سامح سامي عن دفع مليون ومئة ألف جنيه بما يعادل 70 ألف دولار، قيمة المصاريف الدراسية لابنيهما سامو ومريم.

وكان الزوج قدّم إشكالا في تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، وقال في الإشكال، إنه سدد متجمد النفقة ومعه مخالصة موقعة منها سوف يقدمها إلى المحكمة التي قررت تأجيل نظر الاستشكال، إلا أن المحكمة أيدت الحكم القاضي بحبسه.

يذكر ان هالة صدقي وزوجها منفصلان عن بعضهما منذ فترة طويلة بدون حصول الطلاق، ودخلا في سلسلة من المشاكل والخلافات خلال هذا العام وكان آخرها طلب زوجها إياها في "بيت الطاعة"، الأمر الذي علقت عليه هالة بشكل ساخر عبر انستغرام قائلة: "خبر سيء لكل الذين تقدموا لي، فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع أنه الشهر الماضي عمل فيديو وطلقني فيه".

وأضافت: "صحيح هو في أمريكا وأنا في مصر، إذن دوت الخليج طاعة (online) استأذنكم من أجل النزول لشراء الطشت والجلابية، حد عارف ممكن أجيب الولاد أم لا.. مقولة غراب البين كذب، ليس هناك فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هناك طلبات جديدة... المسخرة بعينها".