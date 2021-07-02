معلومات عن مسلسل "رشاش" بعد عرض أول حلقتين منه على منصة شاهد VIP

مسلسل "رشاش" للفنان يعقوب الفرحان، تصدر الترند خلال الساعات الماضية بعد أن بدأ عرضه عبر منصة شاهد مؤخرًا، حيث تفاعل معه قطاع كبير من المتابعين.

عرض مسلسل "رشاش" على منصة شاهد

وبالرغم من أن منصة شاهد كانت قد أعلنت قبل يومين عن أن العمل من المقرر عرضه يوم 9 يوليو، إلا أنها فاجئت الجمهور بعرض أول حلقتين منه في الساعات الماضية بعد تأجيل دام حوالي 6 أشهر، ليتصدر بذلك اسم العمل لتريند تويتر في العديد من الدول العربية.

موعد عرض مسلسل "رشاش"

كذلك كانت منصة شاهد قد أعلنت أن مسلسل "رشاش" يأتي ضمن سلسلة مكونة من 8 حلقات باللغة العربية مترجمة إلى الإنجليزية، وتعرض حلقة واحدة أسبوعيًا والتي تمتد أحيانًا إلى حوالي ساعة تقريبًا، إلا أنه لم يتأكد الجمهور حتى الآن من تفاصيل ومواعيد العرض، بعد أن تم بث حلقتين من العمل على المنصة العربية الشهيرة.

مسلسل "رشاش" من بطولة عدد من النجوم السعوديين ومن بينهم يعقوب الفرحان الذي يجسد شخصية رشاش، ونايف الظفيري الذي يؤدي دور فهد، وفايز بن جريس في دور عمر، وحكيم جمعة بدور سلطان، وعبد الله البراق بدور مهال، وإبراهيم الحجاج في دور قحص)، وأيمن المطهر الذي يؤدي شخصية مصلح، وخالد يسلم في شخصية الشيف عزام، وسمية رضا بدور عايدة، إضافة إلى ظهور خاص للفنان حسن عسيري.

معلومات عن مسلسل "رشاش"

والعمل من تأليف كاتب السيناريو التلفزيوني البريطاني الشهير توني جوردان، كما كتب العمل دراميًا كل من الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامي، وإخراج البريطاني كولِن تيغ، الذي قام بإخراج عدد من الأعمال العالمية، بينما قام أمين بوحافة بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل.

وتدور أحداث العمل في إطار درامي مشوق مستوحى من أحداث وقعت في ثمانينات القرن الماضي، كما أعلن صناع المسلسل مسبقًا أنه خلال تصوير معظم المشاهد، تم الاستعانة بالطائرات المروحية وطائرات درون من دون طيار لالتقاط عدد من المشاهد، كما أدرجت معدات أكثر تطوراً في قطاع الإنتاج العالمي، خاصة في مشاهد الحركة.

