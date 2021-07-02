فيديو المطرب محمد المجذوب يحتفل بزفافه ويغني لعروسته .. شاهدوا رومانسيتهما

محمد المجذوب المطرب السوري، احتفل مساء اليوم بزفافه على حبيبته التي تدعى رشا الزين، في حفل بلبنان ضم مجموعة من أصدقاء كل منهما الذين حرصوا على تهنئة العروسين عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد المجذوب يحتفل بزفافه

وحرص عدد من أصدقاء الفنان السوري على تقديم التهاني له، ونشر مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، من حفل الزفاف الذي ظهر فيه محمد المجذوب وهو يرقص مع عروسته وسط مجموعة من أصدقائهما كما ظهر وهو يغني لها، ومن بين هؤلاء النجوم الذين نشروا لقطات من الحفل، الإعلامي محمد قاسم الساس الذي كتب عبر حسابه على انستجرام: "محمد المجذوب عريس الليلة.. مبارك يا عريس".

لقطات مرحة من حفل زفاف محمد المجذوب

الفنان عباس جعفر، نشر كذلك عدة مقاطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، وثقت بعض من لحظات حفل الزفاف، وحرص على تهنئة زميله بزواجه، كذلك نشر الفنان سعد رمضان لقطات مرحة من الزفاف عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام.

ومن أبرز ما لفت أنظار الحضور كذلك في الحفل، بطاقة الشكر التي وضعت على طاولات الحاضرين ووجه فيها العروسين الشكر لمن حضروا هذه الليلة معهم، فقالوا: "نتمنى أن تستمتعوا بصنع أجمل الذكريات معنا هذه الليلة وطوال العمر، نشكر عائلتنا وأصدقائنا لكل الدعم والتشجيع والحب والأوقات السعيدة التي ساهمتم بها في حياتنا".

أحدث أعمال محمد المجذوب

في سياق آخر كان المطرب محمد المجذوب قد طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "عشر قلوب"، والذي يخوض فيها تجربة التلحين للمرة الأولى، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وألحان محمد المجذوب وتوزيع ماجد ضاهر وميكس وماستر محمد مقهور، وتم تصوير كليب أغنية عشر قلوب في لبنان، مع المُخرج كفاح بلاني، وحقق الكليب حتى الآن حوالي 11 مليون و240 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب خلال شهر.

الجدير بالذكر أن محمد المجذوب فاز بلقب برنامج "إكس فاكتور" عام 2017، كما أصدر أول ألبوماته عام 2008 بعنوان "حن قلبي"، وطرح مجموعة من الأغنيات من بينها "رد اعتبار" التي حققت نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب.