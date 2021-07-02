وفاة مدير التصوير المصري رمسيس مرزوق وسامح الصريطي ينشر آخر صورة للراحل

رمسيس مرزوق مدير التصوير السينمائي المصري الشهير، توفي ظهر اليوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد فترة مرض امتدت لأعوام، تخللها بعض فترات الاستقرار.

وفاة مدير التصوير المصري رمسيس مرزوق

وأعلن الخبر الحزين الفنان المصري سامح الصريطي عبر حسابه على فيسبوك، كما نشر له أحدث الصور التي التقطت له مؤخرًا برفقة أخيه النحات زوسر مرزوق، ظهر فيها الراحل وهو جالسًا، ويقف إلى جواره أخيه والفنان سامح الصريطي.

آخر صورة للراحل رمسيس مرزوق

وعلق سامح الصريطي على الصورة وكتب: "فقدنا الآن فنانا كبيرا ورائد من رواد التصوير السينمائي.. رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق وهذه آخر لقطة له مع اخيه الفنان النحات ومهندس الديكور زوسر مرزوق".

وصدم خبر وفاة مدير التصوير رمسيس مرزوق قطاع كبير من محبيه وتلامذته الذين نعوه برسائل مؤثرة، وقدموا التعازي لأسرته.

رمسيس مرزوق هو فنان ومدير تصوير مصري شهير عمل لسنوات عديدة مع كبار المخرجين وعلى رأسهم المخرج العالمي المصري يوسف شاهين، وحصل رمسيس مرزوق على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس في فرنسا عام 1983.

معلومات عن رمسيس مرزوق

وقد حصل الراحل على العديد من الجوائز وكذلك اشترك بتصوير مجموعة أفلام إيطالية، وأقام العديد من المعارض الخاصة به في مصر وروما وباريس، وحصل على حوالي عشرين جائزة تقديرية، وكان آخر الأعمال التي تولى التصوير فيها، هو فيلم "أسد سيناء" عام 2016.

وكان الراحل رمسيس مرزوق قد تعرض قبل عامين لجلطة في القلب، وخضع بعدها لجراحة عاجلة لعمل قسطرة، قبل أن يتم نقله إلى العناية المركزة وقتها لمتابعة العلاج، وبعدها بدأ في مرحلة التعافي.