إعلامي يكشف بالفيديو تطورات حالة دلال عبد العزيز .. "تتحسن ثم تعاني من قلة نسبة الأكسجين مجددًا"

دلال عبد العزيز الفنانة المصرية القديرة مازالت حالتها الصحية محل اهتمام قطاع كبير من محبيها وجمهورها الذين يحاولون الاطمئنان باستمرار عليها، منذ أن دخلت المستشفى قبل شهرين عقب إصابتها بفيروس كورونا.

تطورات جديدة في حالة دلال عبد العزيز

وتصدر اسم الفنان المصرية الترند اليوم، الجمعة، بعد الكشف عن تطورات جديدة في حالتها الصحية، حيث أكد الإعلامي المصري محمد علي خير في برنامجه "المصري أفندي" الذي يعرض عبر شاشة القاهرة والناس، أن الفنانة القديرة مازالت في غرفة العناية المركزة، ولم تصارحها أسرتها حتى هذه اللحظة بوفاة شريك حياتها الفنان سمير غانم.

كما أكد أن أسرة دلال عبد العزيز تمنع عنها المشاهدات المباشرة في التلفزيون وتكتفي بعرض بعض الأعمال المسجلة عن طريق المنصات الإلكترونية، حتى لا تصدم بخبر وفاة سمير غانم.

دلال عبد العزيز تتعرض لانتكاسة بمجرد تحسن حالتها

وأوضح الإعلامي أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تستطيع الحركة تمامًا ولا تغادر فراشها، كما أنها تزال موضوعة على جهاز الأكسجين، لافتًا إلى أن حالتها تمر بطفرات وكلما يحدث تحسن ملحوظ في الحالة يعقبه تراجع في نسبة الأكسجين بالجسم، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها.

إيمي سمير غانم تواصل الدعاء لوالدتها

في السياق نفسه، واصلت الفنانة إيمي سمير غانم الدعاء لوالدتها بالشفاء، حيث نشرت صورة لها مؤخرًا عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي"، وتفاعل معها قطاع كبير من النجوم وتمنوا الشفاء العاجل للفنانة القديرة، ومن بين هؤلاء الفنانة رانيا محمود ياسين ودرة وهند صبري وبدرية طلبة وميرهان حسين وأحمد زاهر ورانيا فريد شوقي ودنيا عبد العزيز وغيرهم.

الجدير بالذكر أن الإعلامي رامي رضوان قد نفى مؤخرًا أنباء نقل والدة زوجته إلى غرفة عادية، وأكد أن تلك الأنباء غير صحيحة، لافتًا إلى أنها نقلت من غرفة العناية المركزة إلى غرفة أخرى في العناية أيضًا، مشيرًا إلى أنها لم تتحرك بمساعدة المحيطين بها حتى الآن بحسب ما تردد مؤخرًا، خاصة وأنها سوف تكون مجازفة إذا بذلت أي مجهود في الفترة الحالية.

وأضاف رامي رضوان، أن لا يمكن أن توصف حالة دلال عبد العزيز الصحية بأنها تشهد تحسن كبير، وطالب الجمهور بالدعاء لها لأنها لازالت حالتها غير مستقرة حتى الآن وهناك "مطبات" مازالت تحدث في حالتها.

