بلقيس تحتفي بالفنانة أحلام بعد لقائهما صدفة .. صور وفيديوهات مرحة

بلقيس الفنانة اليمنية حرصت على مشاركة الجمهور بصور ومقاطع فيديو طريفة عبر حسابها على سناب شات، وذلك بعدما التقت الفنانة الإماراتية أحلام داخل أحد العيادات الخاصة بالبشرة، مؤخرًا.

أحلام تلتقي بلقيس بالصدفة داخل أحد العيادات

الفنانة بلقيس عبرت عن مدى سعادتها بلقاء صديقتها النجمة أحلام، بالصدفة داخل أحد العيادات، ووثقت اللقاء بعدة فيديوهات نشرتها عبر سناب شات وأعاد الجمهور نشرها فيما بعد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتفاعلت بلقيس فتحي مع لقائها بالنجمة أحلام، بشكل مرح، وأكدت أنها اعتادت أن تلتقيها صدفة في حفلات الزفاف أو الحفلات الغنائية، دون ترتيب مسبق، مشيرة إلى مدى سعادتها بلقائها مؤخرًا وأضافت في أحد الفيديوهات قائلة: "يا محاسن الصدف".

"المرح" يسيطر على أحلام وبلقيس في أحدث لقاء لهما

من جانبها حرصت الفنانة أحلام على التعبير عن سعادتها كذلك بلقاء الفنانة بلقيس وشاركت الجمهور على سناب شات ببعض الصور والفيديوهات المرحة لهما، مع فريق العمل بالعيادة التي تواجدت النجمتين فيها.

وأعاد جمهور كل من النجمتين، نشر الفيديوهات المرحة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي وثقت مقابلة أحلام وبلقيس، وأشادوا بصداقتهما، ومحبتهما المتبادلة.

الجدير بالذكر أن الفنانة بلقيس قد كشفت مؤخرًا كواليس تصوير فيديو كليب أغنية "انتهى"، الذي طرحته مؤخراً على يوتيوب، وحقق نجاحا كبيرا وقالت في تصريحات لها مع برنامج "ام بي سي تريندينج" إن فكرة الأغنية كصورة وصوت تعتقد إنها مختلفة تماماً عن النمطية السائد في منطقة الخليج في الأغنيات، وعلقت على الجدل حول كلمات الأغنية وقالت إن الأغنية تمس حياتها الشخصية، وأن أي شخص لا يقدر المرأة في أي ظروف لا بد أن ينتهي من حياتها.

أحلام تخطف الأنظار وبلقيس تحتفل بنجاح أغنيتها

وأضافت بلقيس في تصريحاتها إنها تريد أن توصل هذه الرسالة إلى النساء من خلال أغنيتها، وأنها ترى صديقاتها والنساء حولها يشعرن بمعاناة وهي دورها أن تنقل هذه المعاناة في فنها، وتزيد من قوة النساء وتبرز قيمتها وأهميتها، وأشارت بلقيس إلى أنها لا تحب المرأة الضعيفة وإنها قوية لأنها تغني مثل هذه الكلمات والمعاني، واختتمت تصريحاتها قائلة إن جميع النساء قويات ولكنهن في حاجة إلى الرعاية والتوجيه فقط.

أما الفنانة أحلام فكانت حديث الجمهور مؤخرًا بعدما ظهرت خلال الأيام الماضية في فيديو مع الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد التي حرصت على التقاط صور تذكارية وفيديوهات مع النجمة الإماراتية، حيث نشرت النجمة نبيلة عبيد فيديو عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت فيه وهي تتفاعل مع المطربة أحلام بالتمايل وترديد بعض من كلمات الأغنية، وعلقت نبيلة عبيد وقالت: "مع نجمة الإمارات العربية والخليج الصديقة المطربة أحلام والحفاوة الجميلة والترحاب الكريم.. مساء الورد"، كما نشرت الفنانة نبيلة عبيد عبر خاصية "الاستوري" لقطات التي جمعتها مع الفنانة أحلام، خلال الحفل وعبرت عن مدى سعادتها بلقائها، ولاقت الفيديوهات التي نشرتها نبيلة عبيد تفاعل عدد من المتابعين.