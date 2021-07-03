شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لمن ساندوها في أزمتها وأصالة تنصحها:"نتعلم من الإساءة والطعنات"

شيرين عبدالوهاب وجهت رسالة لنجوم الوسط الفني الذين ساندوها في أزمة زوجها حسام حبيب مع والده والتي أثارت موجة من الجدل في الأيام الماضية.

شيرين عبدالوهاب تشكر زملائها على مساندتها في أزمة زوجها حسام حبيب

شيرين عبدالوهاب نشرت عبر حسابها على "تويتر" رسالة لزملائها في الوسط الفني الذين قدموا له المساندة من خلال العديد من الرسائل بعدما تم تداول فيديو لوالد الفنان حسام حبيب وهو يهاجم الفنانة المصرية.

شيرين عبدالوهاب التي قدمت الشكر لكل من الفنانة إنجي وجدان، والنجمة شريهان، ودرة، وأنغام، ونوال الزغبي، وفيفي عبده، ورانيا محمود ياسين، وشيماء سيف، وحورية فرغلي، ومصطفى درويش، ووصفتهم بعائلتها الكبيرة الذين وقفوا بجوارها دوت الخليج وزوجها حسام حبيب، فكتبت شيرين عبدالوهاب: "أحب اشكر عيلتي الكبيرة من فنانين الوطن العربي على دعمهم ليا ولحسام و حبهم، اخواتي وزملائي واساتذتي، ربنا يخليكوا ليا".

أصالة توجه رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب

أصالة وجهت أيضا رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها على "انستجرام" أكدت فيها على القيمة الفنية للفنانة شيرين عبدالوهاب وقدرتها على تجاوز كافة الصعوبات التي تواجهها وتحديدا في أزمة التسجيل المسرب لوالد الفنان حسام حبيب فكتبت: "شيري الحبيبه ..مرّات بيكونوا القراب مصدر ألمّ بسّ المحبّه الّلي بتغمرنا بتشيل الوجع وبتبرّره صعبه نوقف بوشّ الوجع وصعب نشوف الصوره معكوسه .. نحنا مابنرد الإساءه بالأخرى ولا الأذى بمتله.. ولا الشرّ الكبير بمرادف أكبر .. بنتأمّل المصدر بنتعلمّ من الطعنه .. بنجمّد الدمع بالحناجر.. وبنردّ بما نحن عليه اليوم .. أنتي شيرين وإسمك بيكفي".

شيرين عبدالوهاب جاءت رسالتها الأخيرة لنجوم الوسط الفني بعد حالة الدعم التي نالتها من قبل زملائها ومن بينهم الفنانة شريهان التي أشادت بموقف الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب وذلك بعد أزمة التسجيل المتداول، والتي قامت الفنانة شيرين عبدالوهاب بالرد عليها في تسجيل عبر حسابها على "تويتر"، واعقبها رد من الفنان حسام حبيب في أكثر من فيديو عبر حسابه على "انستجرام"، ووجهت شريهان رسالة إلى حسام حبيب في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، قالت فيها: "الرجولة أفعال وليست أقوال.. حسام حبيب".

الفنانة أنغام وجهت رسالة دعم أيضا إلى شيرين عبد الوهاب بعد الأزمة الأخيرة، ونشرت الفنانة المصرية صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب على حسابها بـ"تويتر"، وقالت أنغام في رسالتها إلى شيرين: "بنت الأصول ومتربية على الأصول.. شيرين عبد الوهاب".

والد حسام حبيب يعتذر لشيرين عبد الوهاب بعد المصالحة

الفنان المصري ​حسام حبيب​ قد اعلن عن قبوله لإعتذار والده حسين حبيب على مضمون التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه، حيث رد حسين حبيب على مصالحة نجله له، وعبر عن فخره به وزوجته شيرين معتبرا انها فخر للعائلة فكتب قائلاً: "ربنا يعزك ونفسي أشوفك أحسن واحد وزوجتك المحترمة (شيرين عبد الوهاب) فخر لمصر والعرب نجمتنا الأولى اللي شرفت عيلتنا وزرعت الحب ليك، حقك تحبها وتعشق تراب رجليها زي ما قالت عليك، آخر الحال المحترمة هيا كمان محترمة جداً سيدة الغناء العربي".

شيرين عبدالوهاب قد نشرت فيديو لأحدث ظهور مع زوجها الفنان حسام حبيب، واستعرضا رومانسيتهما بعد ردهما على مواقع التواصل والتأكيد على قوة علاقتهما، ونفي الشائعات والتكهنات حولهما، وكذلك أعلنت شيرين عن استعدادها للعودة فنياً أيضاً الفترة المقبلة من خلال أعمال جديدة وشوقت الجمهور لعودتها بعد غياب.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب وحسين حبيب، وشريهان وأصالة على "انستجرام" وفيس بوك".