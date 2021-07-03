فيديو انهيار شيرين عبدالوهاب في البكاء تأثرا بظروفها الصعبة وحسام حبيب يكشف سبب أزماتهما المتكررة

حسام حبيب تحدث في مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المعروض على قناة mbc مصر، وكشف عن تفاصيل الأزمة الأخيرة التي تعرض لها وزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب.

حسام حبيب: "هناك أشخاص يسعون لتدمير حياة شيرين عبدالوهاب"

حسام حبيب أكد في المكالمة الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أن زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب تواجه هجوم متعمد بقصد تدميرها من قبل أشخاص كانوا بحياتها في الماضي، وأن خروجهم من حياتها جعلهم يسعون للتأكيد على أن حياة شيرين عبدالوهاب لن تسير بشكل طبيعي من دونهم.

فقال حسام حبيب: "هناك من يرغب في تدمير شيرين عبدالوهاب وهم أشخاص كانوا يعملون معها في الماضي، لكن بسبب مواقف في العمل انتهت العلاقة بينهم، لذلك رسائل هؤلاء لها معظم الوقت أن وجودهم بجوارها كان مهم لها وأن حياتها لم تعد طبيعية بعد خروجهم منها".

حسام حبيب يكشف عن رد فعل شيرين عبدالوهاب بعد المكالمة المسربة

حسام حبيب أكد كذلك أن هناك العديد من التفاصيل الشخصية والدقيقة في حياته مع الفنانة شيرين عبدالوهاب باتت متداولة، كما كشف عن اللحظات الأولى التي استمعت فيها الفنانة المصرية للمكالمة التي تم تسريبها فقال حسام حبيب: "استيقظت على بكاء شيرين عبدالوهاب التي أخبرتني بما حدث، فسر بكاء زوجتي كان بسبب ما سوف اتعرض له بعد هذا التسريب، وطلبت منى أن لا اهتم بوضعها، بسبب أن التسريب الذي انتشر جاء من شخص قريب جدا مني، وطلبت أن تظهر وترد على ما حدث".

شيرين عبدالوهاب تحدثت باكية في المكالمة الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، وأوضحت أنها واجهت ظروف صعبة لكنها لا تزال متماسكة رغم الأذى الذي تعرضت له، وأنها ترغب في أن تصبح حياتها أكثر سعادة فقالت : "عشرين سنة واجهت فيهم ظروف صعبة لكن أنا متماسكة رغم أنني مريت بأذى نفسي كبير، وأرغب في أن تكون حياتي أكثر سعادة، أنا قوية ولا أرغب في أن أصبح سبب في ضيق أي شخص، وأنا متماسكة بسبب دعاء كل من يحبني، لكن للأسف أنا تعبانة واحاول أمشي جوه الحيط".

حسام حبيب يؤكد على مقاضاته للمتسببين في التسريبات

حسام حبيب أوضح موقفه من الذي حدث وأشار أنه سوف يتخذ بعض الإجراءات القانونية ضد كل من تسبب في ذلك ، مؤكدا أنه تعرض لعملية ابتزاز من قبل الشخصية التي قامت بتسريب التسجيل فقال: "سوف اتقدم ببلاغ للنائب العام لأن ما حدث هو أكبر من التشهير، فالشخصية التي قامت بالتسجيل لوالدي تواصلت معي قبل أن تقوم بالنشر من خلال واتس اب وكذلك الفيس بوك، وأكدت أنها تريد مبلغ 2 مليون جنيه (مايقارب من 129 ألف دولار أمريكي) في مقابل عدم نشر هذا التسجيل، ورفضت عرضها، ولقد استمعت لجزء من التسجيل مختلف عن ما تم نشرها وكان أكثر قوة منه، وأنا شخص لا يمكن ابتزازه، وبحذر كل المتابعين من أن يتم استغلالهم من قبل أي فرد".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب على "انستجرام" و"فيس بوك".