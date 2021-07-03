الفنانة نانسى عجرم تحيى حفلاً غنائيًا في الرياض الجمعة المقبلة

تستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم، لإحياء حفلا غنائيا مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 9 يوليو داخل المملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة الرياض، ومن المقرر أن تقدم باقة متميزة من أغنياتها المتميزة التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

وطرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم أحدث أغانيها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع احمد إبراهيم.

وتعد هذه الأغنية الثانية التى تتعاون فيها نانسى عجرم مع الشاعر الغنائى خالد تاج الدين بعد أغنية "حبك بيقوى" التي حققت نجاحا كبيرا، وهى من ألحان وليد سعد وتوزيع هانى يعقوب.

كما طرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم كليب أغنيتها الجديدة "حبك بيقوى" عبر قناتها على يوتيوب، الأيام الماضية وهى أولى أغانى ألبومها الجديد Nancy10، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع هانى يعقوب.