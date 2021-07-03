شاهد..أسما شريف منير تتألق فى أحدث ظهور

شاركت أسما شريف منير بصور من أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وتألقت بفستان قصير،باللون الأبيض، وأضافت اكسسوارات صيفية مميزة كعادتها، واكملت طلتها بابتسامتها الجميلة ولوك ميكب يبرز جمالها.

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